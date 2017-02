Er war ein Leuchtturmprojekt - im doppelten Wortsinn. 1996 als Kunst-Highlight der Landesgartenschau und Fanal der Freundschaft zu Périgueux eröffnet, fristet der Vesunaturm heute eher ein Schattendasein. Das heißt, ins Auge fällt er trotzdem immer wieder: hirnlosen Vandalen, die ihn demolieren wie jetzt erneut zum x-ten Mal.

Polizei sucht Zeugen

"Dummheit stirbt nie aus"

Natürlich ist das auch für die Stadt ein leidiges Thema, die Eigentümerin der gut 15 Meter hohen Lichtskulptur neben dem Jugendzentrum ist. "In einem Akt von Vernichtungswahn haben Unbekannte bei etwa 17 Leuchtstofflampen die Kunststoffabdeckungen abgerissen und diese sowie die Röhren selbst komplett zerstört", teilte Pressesprecherin Susanne Schwab am Dienstag empört mit. Darüber hinaus sei an der oberen Glasverkleidung ein Teil herausgebrochen worden. Und, als ob das nicht schon genug wäre, "wurde auch noch die Treppe von oben bis unten vermüllt".Der Ärger darüber ist aus Schwabs Worten deutlich herauszuhören, zumal die Stadt erneut nicht mehr tun kann, als Anzeige gegen Unbekannt zu erstatten. Schon in der Vergangenheit gelang es nicht, Täter zu ermitteln und zur Rechenschaft zu ziehen, wenngleich die Amberger Polizeiinspektion auch diesmal Zeugen und Hinweise zu dem Vorfall sucht (8900).Bei der jüngsten Zerstörungsaktion, die vermutlich am Wochenende passierte, ist der Schaden besonders hoch: Allein für Ersatz und Instandsetzung der Lampen, die den Turm nachts von unten bis oben illuminieren, sind rund 2000 Euro fällig. Am Dienstag kehrte ein Mitarbeiter erst mal den durchgängig auf allen Stufen der Wendeltreppe verteilten Abfall heraus. Mehr als ein großer Müllsack kam dabei zusammen. Anschließend sperrte der Mann den Turm zu, der nun laut Stadt bis auf Weiteres erst mal wieder geschlossen bleibt, wie das bereits in der Vergangenheit nach Vandalismusattacken und für Reparaturen der Fall war.Das aber sollte keine Dauerlösung sein, wie auch der Erbauer von Vesuna, Künstler Wilhelm Koch, früher schon gefordert hatte. Schließlich ist das Wahrzeichen von Amberg und seiner französischen Partnerstadt Périgueux von jeher als begehbare Lichtskulptur geplant gewesen. Aktuell wollte sich Koch auf Nachfrage in dieses Thema nicht weiter einmischen, weil Eigentümer schließlich die Stadt sei. Der Turm müsse halt wie jedes öffentliche Gebäude gepflegt und gewartet werden, und "absolute Sicherheit", dass nichts passiert, gebe es nirgends. "Dummheit stirbt nie aus", war Kochs Kommentar zu den jüngsten Taten, die nur der Allgemeinheit schadeten.