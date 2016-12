Kaum war der Schmetterling weg, hat es schon gekracht: An der Auffahrtsrampe von der Bundesstraße 85 zur B 299 Richtung Ammersricht stießen am Freitag gegen 13 Uhr zwei Autos zusammen. Der 58 Jahre alte Fahrer eines BMW aus dem Landkreis Neumarkt übersah beim Einbiegen einen VW-Tiguan, der sich aus Richtung Ursensollen näherte.

Der BMW-Fahrer fuhr in die Seite des Volkswagens, an dessen Lenkrad ein 55-Jähriger aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach saß. Letzterer wurde nach Auskunft der Polizei beim Zusammenprall leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. Den Schaden an den beiden Autos beziffert die Polizei auf rund 25 000 Euro. Am Amberger Schmetterling herrscht seit Freitagmorgen wieder freie Fahrt. Eineinhalb Jahre lang war der Verkehr dort umgeleitet worden.