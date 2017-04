Unfall in der Amberger Marienstraße

Schon wieder ein spektakulärer Unfall in der Stadt: Am Montag gegen 8.30 Uhr sind in der Marienstraße zwei Autos zusammengestoßen. Eines davon drehte sich und landete auf dem Dach. Wie die Polizei mitteilte, war ein 72-jähriger Opel-Meriva-Fahrer vom Seitenstreifen der Marienstraße angefahren und übersah dabei den silbernen Seat-Ibiza, mit dem eine 22-Jährige Richtung Parkhaus unterwegs gewesen war.

Der Opel rammte den Seat, der sich daraufhin um die eigene Achse drehte, kippte und auf das Dach fiel. Dabei beschädigte das Fahrzeug auch noch einen geparkten Chevrolet. Die beiden Fahrer erlitten laut Polizei Prellungen und Stauchungen. Das Rote Kreuz brachte sie ins Klinikum. An den Autos entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro. Jetzt brauchen die Ermittler Hilfe: Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich mit dem Einsatzzug der Polizei, Tel. 09621/890-501, in Verbindung setzen. Bild: gf