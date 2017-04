Unfall in der Amberger Mühlgasse [Aktualisierung]

Relativ glimpflich ging ein Unfall ab, der sich am Sonntag gegen 13.30 Uhr in der Mühlgasse ereignete. Ein 23 Jahre alter Autofahrer aus Amberg hatte einen Schwächeanfall erlitten und war bei bestem Ausflugswetter über zwei Gehsteige gefahren, auf denen just zu dem Zeitpunkt glücklicherweise keine Spaziergänger unterwegs waren.

Der Unfallfahrer steuerte seinen schwarzen BMW stadteinwärts. Auf Höhe der Diskothek Trio verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr auf der rechten Fahrbahnseite zwischen eine Parklücke durch auf den Bürgersteig und rammte dort einen parkenden Wagen. Sekunden später heulte der Motor auf und das Auto schoss quer über die Straße auf den gegenüberliegenden Gehweg. Ein Baum im Grünstreifen stoppte das Fahrzeug.Laut Polizei wurden drei Personen leicht verletzt: Neben dem Fahrer zwei gleichaltrige Insassen des Unfallwagens. Im Einsatz war neben Polizei und Rotem Kreuz auch die Amberger Feuerwehr. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen beziffern die Beamten auf rund 13 000 Euro.