Er hätte gern den nächsten Zug nach Tschechien genommen. Doch das Ticket kann erst in dreieinhalb Jahren gelöst werden. So lange muss ein 44-jähriger Investmentberater hinter Gitter. Er hatte im August 2016 versucht, bei der Deutschen Bank in Amberg einen Scheck über 150 Millionen Euro einzulösen.

Ehe sich der Vorhang zu einem Kriminalstück schloss, das irgendwie aus dem Märchenbuch zu stammen schien, gab es ein dreistündiges Rededuell. Daran beteiligt waren Oberstaatsanwalt Dr. Thomas Strohmeier und Verteidiger Jörg Jendricke. Beide schenkten sich in ihren insgesamt drei Stunden dauernden Schlussvorträgen nichts.Strikt getrennt voneinander sahen sie den Wirbel um einen 150-Millionen-Scheck aber aus grundsätzlich unterschiedlichen Perspektiven. Der Oberstaatsanwalt forderte fünf Jahre Haft für den tschechischen Finanzmakler, der seiner Ansicht nach sehr wohl wusste, auf welch zwiespältige Geschäfte er sich da im Sommer letzten Jahres einließ. Von einem weißrussischen Unternehmer zur Einlösung des angeblich zu Firmeninvestitionen ausgestellten Papier veranlasst, dann per notariell an der Riviera beglaubigtem Vertrag endgültig angeheuert.Strohmeier ließ nicht unerwähnt, dass der eigentliche Betrag, den ein bis heute anonymer Gönner angeblich einer eher kleinen Firma zukommen lassen wollte, 500 Millionen Euro hätte sein sollen. Astronomisch, schier unglaublich. Die Erste Strafkammer schloss sich später diesen Gedankengängen an.Für den Anklagevertreter nahm der 44-Jährige, dem eine Provision von sechs Millionen Euro in Aussicht gestellt worden war, "zumindest billigend in Kauf, dass enormer Finanzschaden hätte entstehen können." Erst habe er es in Dresden an einem Bankschalter probiert, dann in Amberg. Strohmeier: "Seine Gedanken waren, wie er die sechs Millionen kriegt." Das, so der Oberstaatsanwalt, sei "sowohl für ihn als auch für die möglichen Nutznießer der restlichen 144 000 Millionen eine Menge Holz gewesen."Verteidiger Jörg Jendricke ging offensiv dagegen vor. Sein Mandant, so ließ er anklingen, habe in gutem Glauben als Auftragsnehmer gehandelt. Er sei ahnungslos Betrügern auf den Leim gegangen. Dabei stand für den Verteidiger fest: "Zwei gute Bekannte von ihm hatten in Tschechien den Scheck geprüft und für in Ordnung gehalten." Erst dann sei der 44-Jährige mit dem Dokument und einem Beglaubigungsschreiben der Deutschen Bank in Frankfurt nach Deutschland aufgebrochen. Dass es sich samt und sonders um Falsifikate handelte, habe er nicht ahnen können. Von daher gab es für Jendricke nur eine Entscheidung: "Freispruch!" Seinen Richtern sagte der Investmentberater im Schlusswort: "Ich habe zu keinem Zeitpunkt gewusst, dass der Scheck gefälscht war." Doch das glaubte ihm die Erste Strafkammer nicht. Sie schickte den Mann im nachtblauen Anzug für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Das geschah wegen der Tatbestände des versuchten Betrugs und der Fälschung. Der Angeklagte, so sagte Vorsitzende Roswitha Stöber, habe einen möglichen Finanzschaden zumindest billigend in Kauf genommen. Sie fuhr fort: "150 Millionen!" Dieser Betrag sei schier unglaublich. Zumal dann, wenn er abzüglich der Provision für den Investmentberater einer tschechischen Firma hätte gutgeschrieben werde sollen, "die gerade einmal 7500 Euro Stammkapital besaß."Eines stellte die Richterin fest: "Er war nicht der Initiator." Gleichwohl aber sei der Mann quasi zum Handlanger eines von Hintermännern ausgeheckten Plans geworden, "bei dem ein riesiger Finanzschaden hätte entstehen können." Unmittelbar nach dem Urteil kündigte Verteidiger Jendricke den Gang zum Bundesgerichtshof an. Er will unverzüglich Revision in Karlsruhe einlegen.