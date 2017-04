Zollbeamte haben in Amberg ein gefährliches Messer sichergestellt, das in einem Paket aus China verschickt worden war. Bei der Sendung habe es Unregelmäßigkeiten gegeben, teilte das Zollamt mit. Deswegen sei Paket durch einen Beschäftigten eines Logistikunternehmens im Beisein eines Zollbeamten geöffnet worden.

Bei der genaueren Überprüfung habe der Beamte festgestellt, dass sich neben einer LED-Lampe ein sogenanntes Faustmesser mit einer krallenartigen Klinge in dem Päckchen befand. Das Messer gilt in Deutschland als verbotener Gegenstand. Der Zollbeamte stellte das Messer sicher und leitete gegen den Paketempfänger ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.„Im Internet kann man sich derartige Messer jederzeit bestellen. Vielen ist jedoch nicht bewusst, dass eine Vielzahl dieser Gegenstände in Deutschland unter das Waffengesetz fallen und die Einfuhr daher verboten ist“, erklärte Birgit Lange, Leiterin des Zollamts Amberg.