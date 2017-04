Mit 203 Sachen auf der Staatsstraße, obwohl nur 100 erlaubt sind: Vor allem Motorradfahrer nehmen bei der Überschreitung der Geschwindigkeit Spitzenpositionen ein. Aber auch gefälschte Ausweise von Reichsbürgern und Verstöße gegen die Ruhezeiten bei Lkw-Fahrern tauchen in der Statistik auf.

Unfallflucht ist Straftat

"Sehr genaue Kontrollen"

Appell an Bürger "Bilden Sie eine Rettungsgasse. Denn bei Unfällen haben wir oft Verletzte, für die jede Minute zählt, um ihr Leben zu retten." Böhm über Rettungsgassen



"Auch nach einem Parkplatzrempler: Wenn Sie das bei der Polizei melden, passiert Ihnen nichts, außer der privatrechtlichen Regulierung des Schadens. Wenn Sie wegfahren, begehen Sie eine Straftat." Böhm über Unfallfluchten



"Gurt rettet Leben! Das war immer so, das wird immer so bleiben. Wenn wir diese Sicherheitseinrichtungen in Fahrzeugen nicht hätten, hätten wir viel mehr Verkehrstote." Böhm über die Anschnallpflicht

Die Rettungsgasse ist uns ein großes Anliegen, weil sie Leben rettet. Friedrich Böhm, Leiter der Verkehrspolizeiinspektion

"Bayern mobil - sicher ans Ziel": Dieses Programm soll die Verkehrssicherheit im Freistaat erhöhen. Einige Eckpunkte daraus erläuterte der Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Amberg, Friedrich Böhm, als er am Donnerstag die Verkehrsstatistik für 2016 vorstellte. Laut Programm soll bis 2020 die Zahl der Unfälle und der Verletzten gesenkt werden, die Summe der dabei getöteten Menschen soll sogar um 30 Prozent gegenüber dem Jahr 2011 sinken. Im vergangenen Jahr nahm die VPI zusammen mit der Autobahnpolizei Schwandorf insgesamt 811 Unfälle auf, 2015 waren es noch 763. Die Zahl der Verletzten sank um vier Personen auf 195.Drei Menschen verstarben laut Böhm im Zuständigkeitsbereich der VPI Amberg im vergangenen Jahr bei Unfällen. 2015 hatten fünf Menschen ihr Leben verloren. Den Sachschaden bei allen aufgenommenen Unfällen gab Böhm mit 2,1 Millionen Euro (rund 400 000 Euro weniger als im Vorjahr) an. Der VPI-Leiter warnte davor, Kleinunfälle wie Parkplatz-Rempler oder Umfahren einer Laterne als Bagatelle zu sehen und sich von der Unfallstelle zu entfernen. In einem Drittel der Fälle konnte der Verursacher ermittelt werden. "Wer einfach wegfährt, begeht eine Straftat", so Böhm. Vielfach sei Alkohol der Grund, warum die Autofahrer danach einfach weiterfahren.Generell sei Alkohol- und Drogeneinfluss von Verkehrsteilnehmern ein Problem. Eine weitere häufige Unfallursache ist die Geschwindigkeit. Das heiße aber nicht, dass immer erhöhte Geschwindigkeit eine Rolle gespielt habe, oftmals sei auch nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache, zum Beispiel bei schneebedeckter Fahrbahn. Immer wieder erwischt die Verkehrspolizei bei ihren Kontrollen auch Leute, die nicht angeschnallt sind. In diesem Bereich sei ein Anstieg der Verstöße festgestellt worden. Häufig werde auch beim Autofahren telefoniert (228 Fälle in 2016). Das allerdings kann richtig teuer werden: Wer erwischt wird, muss 60 Euro Bußgeld bezahlen und kassiert einen Punkt in Flensburg.Bei den Geschwindigkeitsmessungen stieg die Zahl der Verwarnungen von 8702 im Jahr 2014 auf 11 843. Immerhin 357 Fahrverbote wurden ausgesprochen (2014 waren es 225). Böhm erläuterte aber auch, ab wann ein Verkehrsteilnehmer seinen Führerschein abgeben muss: Wenn er innerorts mehr als 30 km/h oder außerhalb mehr als 40 km/h zu schnell dran ist. Neue Technik ermögliche Geschwindigkeitsmessungen in beide Fahrtrichtungen. Eine zeitliche Schonfrist für Verkehrsteilnehmer gibt es nicht, "wir sind tagtäglich draußen, auch sonn- und feiertags."Spitzenreiter im vergangenen Jahr war ein Motorradfahrer, der mit 203 Sachen auf der Staatsstraße brauste, obwohl nur 100 km/h erlaubt sind. Bei den Abstandsmessungen auf den Autobahnen, insbesondere der A 93, gab es 519 Fahrverbote. Die VPI verfügt über eine Fahndungs- und Kontrollgruppe Verkehr, der 2016 wieder "beachtliche Erfolge" gelangen. Unter anderem wurden illegale Waffen und Munition entdeckt, Drogen gefunden (Böhm: "Da haben wir einen exorbitanten Anstieg") und Ausweise von Reichsbürgern, die sich selbst Führerschein und Personalausweis vom Deutschen Reich und Bundesstaat Sachsen ausstellten. Auch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern wurden einige gefälschte Dokumente sichergestellt. "Es gibt wirklich nichts, was nicht gefälscht wird", erklärte Böhm.Bei der Kontrolle des Schwerverkehrs fielen den Beamten immer wieder Manipulationen an den digitalen Kontrollgeräten in Lastwagen auf: So umgingen die Fahrer ihre vorgeschriebenen Ruhepausen. "Wir können nur dagegen halten mit sehr vielen und sehr genauen Kontrollen", führte Böhm aus. "Wenn wir das nicht machen würden, dann wäre ja der Ehrliche der Dumme."Zwei Beamte der VPI sind als Fluchtfahnder eingesetzt, sie recherchieren nach Unfallfluchten. "Das ist Sisyphus-Arbeit", sagte der PI-Leiter und gab die Aufklärungsquote mit 33,33 Prozent an.