Um die Öffnungszeiten der Tourist-Information war es in der Sitzung des Kulturausschusses im November gegangen. Eine Anregung war, in den vier Adventswochen die Einrichtung eine Stunde länger offen zu lassen. Auf Nachfrage erklärte nun Kulturreferent Wolfgang Dersch, dass dieses Angebot gut angenommen wurde. Im Sommer hat die Tourist-Info bis 18 Uhr geöffnet, im Winter schließt sie um 17 Uhr.

Versuchsweise wurde in den vier Wochen vor Weihnachten die Öffnungszeiten um eine Stunde ausgedehnt. "Das war durchaus positiv", resümiert Dersch. Er verweist auf den Zähler in der Tür. Dieser registrierte, dass in der zusätzlichen Stunde, also von 17 bis 18 Uhr, im Schnitt acht Leute in die Einrichtung gekommen sind. In der Woche vor dem Christfest (19. bis 23. Dezember) legte die Besucherfrequenz sogar noch zu - auf durchschnittlich zwölf Leute. "Das heißt, alle fünf Minuten ist jemand gekommen." Dass es am Anfang noch verhalten war, später aber anzog, macht Dersch vor allem an der Nähe zu Weihnachten und dem Bedürfnis nach kleinen Geschenken fest: Theaterkarten, Gutscheine, Amberger Fassl oder ein Windlicht."Das hat man schon gemerkt", zieht der Kulturreferent nun Bilanz. Sicherlich habe der eine oder andere einen Besuch des Weihnachtsmarktes genutzt, um schnell noch in die Tourist-Information zu gehen und beispielsweise ein Theater-Abo zu besorgen. Oder eben einen Gutschein. "Die Leute wollten nicht Prospekte, sondern konkret was kaufen."Angesichts der Resonanz sei grundsätzlich vorstellbar, diese zusätzliche Stunde in der Adventszeit in den nächsten Jahren beizubehalten. "Aber das ist eine politische Entscheidung", sagt Dersch und verweist darauf, dass mit dem Landkreis, dem Mit-Betreiber der Tourist-Info, gesprochen werden müsse.