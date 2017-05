Mit Hilfe der Kampagne „Bio kann jeder“ der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung sollen mehr biologische Lebensmittel in die Gemeinschaftsverpflegung integriert werden.

Wie man mehr „Bio“ in die Speisepläne von Schulen und Kindertagesstätten bringen kann, erfahren Interessierte am 30. Mai in Amberg auf einem Workshop mit Agnes Streber vom „Ernährungsinstitut Kinderleicht“, dem Träger der Kampagne in Bayern.Gastgeber des Workshops ist das Heilpädagogische Zentrum der Lebenshilfe. Küchenchefin Irmgard Schaller-Fromm wird von ihren Erfahrungen berichten. Sie hat 2015 mit ihrem Team am bayerischen Bio-Coaching teilgenommen und integriert seitdem selbstverständlich Bio-Lebensmittel in den Speiseplan ihrer Einrichtung. Barbara Ströll, Projektmanagerin der Öko-Modellregion Amberg-Sulzbach/ Amberg, stellt im Rahmen des Workshops die regionalen Bezugsmöglichkeiten dar.Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an pädagogische und hauswirtschaftliche Fachkräfte in Kindertagesstätten, Caterer, Köchinnen und Köche, Küchenkräfte, Eltern und Verantwortliche der Kommunen. Eingeladen sind darüber hinaus alle interessierten Personen. Es werden sowohl theoretische als auch praktische Ideen und Anregungen zur Umsetzung von mehr Bio und einer nachhaltigen Ernährung in der Verpflegung von Kitas und Schulen gegeben.Der Workshop findet statt am Dienstag, den 30. Mai von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhrim HPZ der Lebenshilfe, Fallweg 43, 92224 Amberg. Die Teilnahme ist kostenlos. Ein Kostenbeitrag von 5€ für die Verpflegung wird erbeten. Eine Anmeldung ist erforderlich beim Ernährungsinstitut KinderLeicht unter Telefon 089 716 77 50 30 oder per E-Mail info@kinderleichtmuenchen. Details zum Programm finden Sie unter www.oekomodellregionen.bayern/oko-modellregion/amberg-sulzbach/ .