Eine Tötungsabsicht hielt das Schwurgericht für nicht wahrscheinlich. Dennoch muss ein 29-Jähriger Chinese, der in einem Amberger Spezialitätenlokal zwei Attacken gegen einen Landsmann startete, für drei Jahre und neun Monate hinter Gitter. Das 37 Jahre alte Opfer war dabei erheblich verletzt worden.

70 Minuten lang begründete die Gerichtsvorsitzende Roswitha Stöber nach zweitägigem Prozess das Urteil. Sie beleuchteteaus vielerlei Perspektiven. Dabei wurde deutlich unterstrichen, "dass der Angeklagte den Streit verursachte." Er sei zunächst aus eher nichtigem Grund gegen einen wie er als Koch in dem Restauant beschäftigten Landsmann mit einer Schere vorgegangen. Durch Abwehrbewegungen des Opfers habe der Angriff lediglich Kratzer zur Folge gehabt. "Danach war die Auseinandersetzung eigentlich beendet", ließ die Richterin erkennen. Doch der 29-Jährige sei in einem Kühlraum gegangen und mit einem Küchenbeil zurückgekehrt. Damit habe er zu Hieben ausgeholt. Einer davon traf den Kontrahenten im Bauchbereich. "Das hätte auch weitaus schlimmer enden können", gab die Vorsitzende zu verstehen.Dass letztlich die Bauchdecke des Mannes nicht durchtrennt wurde, sei glücklichen Umständen zu verdanken. Bereits im Vorfeld hatte der Leitende Oberstaatsanwalt Joachim Diesch den Vorwurf des versuchten Totschlags revidiert und wegen zweifacher gefährlicher Körperverletzung vier Jahre und neun Monate Haft verlangt.Das Schwurgericht blieb ein Jahr unter dieser Forderung. Verteidiger Jörg Jendricke, der die Richter um eine Bewährungsstrafe gebeten hatte, kündigte nach dem Urteil Revision zum Bundesgerichtshof an.In der Begründung des Schwurgerichts wurde deutlich gemacht, dass der Angeklagte in einer nicht beneidenswerten menschlichen Lage bei seinem Job in Amberg war: Hohe Arbeitsbelastung, kaum Kontakte zu anderen. Ausgenommen seine chinesischen Kollegen, mit denen er sich eine Gemeinschaftswohnung teilte.