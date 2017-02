Von allgemeinem Siechtum kann am Klinikum St. Marien keine Rede sein. Im Verwaltungsrat legten die Verantwortlichen viele positive Zahlen auf den Tisch. Auch die Grippewelle bereitet bis dato noch keine größeren Probleme. Unwohlsein löst höchstens der Gesetzgeber aus.

Erneute Steigerung

Grippefälle Oberbürgermeister Michael Cerny erkundigte sich am Rande der Verwaltungsratssitzung nach dem aktuellen Stand der Grippefälle am Amberger Klinikum. Hierzu berichtet Ärztlicher Direktor Dr. Harald Hollnberger von derzeitiger Vollbelegung. "Es gibt eigentlich aktuell keine freien Betten mehr. Deshalb haben wir uns für überregionale Aufnahmen abgemeldet." Alle Akut-Fälle wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Polytrauma würden weiterhin aufgenommen. Zwischen 30 und 40 neue Influenza-Fälle verzeichnete St. Marien am vergangenen Dienstag. (oy)

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung Seit Dezember bietet das Klinikum als Teil einer GmbH mit einigen weiteren Partnern die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) an. Dabei handelt es sich um die aktive und ganzheitliche Betreuung von Menschen, die an einer nicht heilbaren und fortgeschrittenen Erkrankung leiden.



Zum Team gehören palliativmedizinisch ausgebildete Ärzte und entsprechend geschulte Gesundheits- und Krankenpfleger. Für die Versorgung von Krebspatienten besteht eine enge Kooperation mit dem Onkologischen Zentrum am Klinikum Amberg und den Krebszentren im Klinikum Neumarkt. Wie Vorstand Manfred Wendl bei der Verwaltungsratssitzung informierte, sei das Versorgungskonzept im Jahr 2016 mit den Kostenträgern abgestimmt und genehmigt worden. Seit November hat die PalliVita GmbH einen Versorgungsvertrag für das Gebiet der Stadt Amberg, den Landkreis Neumarkt und den Landkreis Amberg-Sulzbach erhalten. Die Patientenversorgung wurde zum 1. November 2016 aufgenommen. Seit dieser Zeit betreute das Team zu Hause im November 18 Patienten an 131 Tagen, im Dezember 28/276 und im Januar 18/314. Diese Entwicklung zeige den Bedarf in der Region, wobei die kalkulierte Zahl pro Monat zwischen 20 und 25 Patienten liege. "Ich bin sehr froh über die Gründung dieses wichtigen Versorgungsangebots", resümierte der Vorstand.



Verwaltungsratsmitglied Barbara Lanzinger dankte allen Beteiligten für die Umsetzung und verwies darauf, dass in dieser Thematik bereits die Hospizbewegung entscheidende Vorarbeiten geleistet habe. Dr. Ingeborg Utz attestierte dem Team aus eigener Erfahrung hohe Kompetenz und große Menschlichkeit. Neben der eigentlichen Versorgung seien die Fachkräfte auch Ansprechpartner für Angehörige oder Hausärzte. (oy)

"Wir sind mit der Leistungsentwicklung im vergangenen Jahr sehr zufrieden", fasste Vorstand Manfred Wendl für das Jahr 2016 bei der Verwaltungsratssitzung am Mittwoch kurz zusammen. Dabei sei zu bedenken, dass im ersten Halbjahr durch den Umzug in den Bauabschnitt 4 die Kapazitäten vorübergehend eingeschränkt waren.Waren es 2015 noch 26 713 Patienten, so wurden 2016 bereits 27 607 stationär im Klinikum versorgt. "Diese Steigerung um 894 Patienten zeigt, dass Bevölkerung und niedergelassene Ärzte in der Region auf die sehr hohe medizinische und pflegerische Versorgungsqualität vertrauen. Darüber freuen wir uns sehr."Der für den wirtschaftlichen Aufwand maßgebliche Fallschwere-Index bewegt sich laut Wendl auf dem Vorjahresniveau (2015: 0,989; 2016: 0,981). Die Verweildauer, also die Zeit, die die Patienten stationär im Krankenhaus der Vilsstadt verbringen, sei im vergangenen Jahr um 0,3 Tage reduziert worden. Dies bedeute, dass das Klinikum die durchschnittliche Katalogverweildauer von 5,86 Tagen knapp unterschreite.Erfreuliche Nachrichten vermeldete die Gynäkologie: In der Frauenklinik unter der Leitung von Chefarzt Prof. Dr. Anton Scharl kamen 1416 Kinder zur Welt. Dies bedeute gegenüber dem Vorjahr eine erneute Steigerung um genau 13 Neugeborene.Die größte Leistungsentwicklung verzeichnete im vergangenen Jahr die Klinik für Kinder und Jugendliche unter der Leitung von Chefarzt Dr. Andreas Fiedler: Die Patientenzahlen sind hier von 3240 auf 3642 gestiegen. "Damit ist die Kinderklinik nach der Medizinischen Klinik l und II die drittstärkste Abteilung, was die Fallzahlen betrifft", so Manfred Wendl. Die Abteilung habe weit über Amberg hinaus einen sehr guten Ruf, das zeige der deutlich überregionale Einzugsbereich bei den Patienten. Klinikumsvorstand Manfred Wendl und die weiteren Verwaltungsräte honorierten die positiven Entwicklungen und dankten der Belegschaft für das Engagement. (Zum Thema)