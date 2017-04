Der Jubilar wurde in Poppau im Kreis Salzwedel geboren. Aufgewachsen ist er in Schlesien, der Heimat seiner Mutter. Dort lernte er auch seine Frau kennen, die er 1944 heiratete. Durch die Flucht kamen die beiden nach dem Krieg nach Bayern und wurden schließlich in Amberg sesshaft. Paul Heuer war viele Jahre in der Kirchengemeinde der Auferstehungskirche in Ammersricht aktiv. Seine große Leidenschaft war das Reisen. Gerne erinnert er sich zum Beispiel noch an seine Urlaube in Norwegen und Russland. Inzwischen sei das aber leider nicht mehr so leicht möglich.Einen besonderen Wunsch zum Geburtstag hatte Paul Heuer nicht. "Ich wüsste nicht, was." Das Wichtigste, Gesundheit, habe er schon. Das bestätigten auch die Verwandten. Der 95-Jährige lebe noch allein, sei vielseitig interessiert und arbeite gern im Garten. Manchmal müsse man ihn sogar zurückhalten, damit er nicht alles alleine macht.Das sei auch sein einziges Geheimnis, um mit 95 Jahren immer noch so fit zu sein: "Man muss sich noch bewegen. Nicht nur rumsitzen und jammern", ließ der Jubilar seine Gäste wissen.