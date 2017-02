In der Reihe "Vorträge im Gerhardinger-Saal", die von den Dr.-Johanna-Decker-Schulen angeboten wird, sprach Rudolf Voderholzer über den Journalisten und überzeugten Christen Fritz Michael Gerlich, der wegen seines Widerstands gegen Hitler ermordet wurde.

In Dachau erschossen

Fasziniert von Resl

Das Turiner Grabtuch

Amberg. Der Bischof von Regensburg betonte zu Beginn, nicht in bischöflicher Autorität zu sprechen. Doch Person und Werk des mutigen Journalisten seien Voderholzer seit vielen Jahren ein Anliegen, wie Oberstudiendirektor Günter Jehl anklingen ließ. Der Scharfsinn und die Weitsicht Gerlichs zeigten sich laut Voderholzer darin, dass er die Gefahr, die von Hitler und der Weltanschauung des Nationalsozialismus ausging, schon lange vor anderen durchschaute, sogar bevor das Regime die Macht an sich gerissen hatte.In Regensburg ehrte man das Andenken an den bedeutenden Mann am raschesten. Bereits im August 1945 wurde eine Straße nach dem Märtyrer benannt, der 1934 in Dachau nach 15-monatiger Haft und Misshandlung erschossen wurde. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs erschienen auch Publikationen über Gerlich, die jedoch kein breites Echo fanden. Fritz Gerlich, wurde 1883 in Stettin geboren. Am 15. Februar und damit auf den Tag genau 134 Jahre vor dem Vortrag. Der Journalist wurde im Alter von 38 Jahren aufgrund seiner scharfsinnigen Analysen Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten - des Vorgängers der Süddeutschen Zeitung. In einer persönlichen Begegnung lernte er Adolf Hitler kennen, der ihn für sich gewinnen wollte. Gerlich erkannte sein Gegenüber sogleich als schwer egozentrische Persönlichkeit. Der Hitlerputsch von 1923 "heilte ihn endgültig von jeder Begeisterung für die Nazi-Version des Nationalismus", wie es Voderholzer formulierte.Durch einen Bericht in seiner eigenen Zeitung wurde Gerlich auf Therese Neumann, die Resl von Konnersreuth, aufmerksam. Er war äußerst skeptisch und wollte den angeblichen Schwindel um sie persönlich aufdecken. Was er jedoch nicht erwartet hatte: Die Begegnung mit Therese Neumann machte aus dem kritisch-intellektuellen Journalisten einen gläubigen Christen.Resl von Konnersreuth wurde sogar eine wichtige Ratgeberin Gerlichs. So soll sie Gerlich empfohlen habe, den Kampf gegen den Nationalsozialismus aufzunehmen, auch wenn das vergeblich sein werde. Gerlich verfasste ein 700 Seiten starkes Buch über das Phänomen Therese Neumann und trat in die katholische Kirche ein. Der Bischof zeichnete Gerlichs Weg zum Glauben nach und hob die Rolle von Erzbischof Michael von Faulhaber hervor, der sich stets für den Journalisten einsetzte. Detailliert schilderte Voderholzer, wie Gerlich inzwischen das Skandalblättchen "Der illustrierte Sonntag" aufkaufte, in dem er in nicht zu verkennender Deutlichkeit vor den Konsequenzen der NS-Ideologie warnte: "Der Nationalsozialismus ist eine Pest", lautete eine Schlagzeile am 31. Juli 1932. Die Illustrierte war mit dem neuen Haupttitel "Der gerade Weg" versehen worden. Der Bischof deutete Gerlichs Einsatz als "leuchtendes Beispiel für (...) verantwortungsvollen Umgang mit der Macht der veröffentlichten Meinung".Der mutige Journalist ließ sich auch durch Morddrohungen nicht einschüchtern, und so wurden schließlich am 9. März 1933 die Redaktionsräume des "Geraden Wegs" von der SA verwüstet, Gerlich selbst schwer misshandelt und inhaftiert. Nach über einem Jahr in Gefangenschaft, in dem man versuchte, durch Folter und Misshandlung die Namen von Informanten zu erfahren, wurde er 1934 im KZ Dachau erschossen.Rudolf Voderholzer zeigte sich vor allem beeindruckt von der Unbeirrtheit, mit der Fritz Michael Gerlich seine Haltung vertrat, mit der er seine Verachtung für die Nationalsozialisten ausdrückte und die Notwendigkeit für sich annahm, gleichsam als überzeugter katholischer Märtyrer für die Wahrheit und die gute Sache zu leiden und zu sterben.Der nächste Vortrag der Reihe findet am Mittwoch, 22. März, um 19 Uhr statt. Thema ist das Turiner Grabtuch, das laut Presse-Info als Nachbildung in Originalgröße im Gerhardinger-Saal ausgestellt wird.