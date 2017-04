Es geht um die Erschließung und Anbindung eines 10 000 Quadratmeter großen Grundstücks, auf dem derzeit zwei Gewerbeeinheiten angesiedelt sind. Seit Anfang April laufen deshalb die Arbeiten an der Staatsstraße 2165 im Drahthammerbereich unmittelbar an der Stadtgrenze zu Kümmersbruck. Als Baulastträger hat das Staatliche Bauamt Amberg-Sulzbach darauf gedrängt, hier eine passable Lösung zu finden, wie Bauoberrat Stefan Noll darlegte.

So erging der Auftrag an die Stadt, die ihrerseits die Tochter Gewerbebau einschaltete. Deren Prokurist Werner Pettinger verdeutlichte, dass aus Richtung Vilstal eine Links- und von der Gegenseite her eine Rechtsabbiegespur eingerichtet werde. Parallel dazu entstehen neue Hauskanalanschlüsse für die beiden Betriebe, die an den unterhalb der St 2165 verlaufenden Hauptstrang angebunden werden.Laut Pettinger kosten die gesamten Maßnahmen inklusive der abschließenden Markierungsarbeiten rund 300 000 Euro. Ziel sei es, spätestens bis Pfingsten zum Abschluss zu kommen. Bis dahin haben die Verkehrsteilnehmer auf der viel frequentierten Vilstalstraße Behinderungen hinzunehmen, beispielsweise durch eine teilweise Fahrbahnverengung und die Umleitung des aus Richtung Kümmersbruck fließenden Verkehrs auf die Trasse des dort vorhandenen Fuß- und Radweges. Wie der Gewerbebau-Prokurist dazu sagte "eine gute Lösung". Die Alternative wäre eine Komplettsperrung in diesem Abschnitt gewesen.