Sie sorgen dafür, dass es für Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ein bisschen heller und wärmer wird: 46 soziale Einrichtungen bekamen von der VR-Bank gestern insgesamt 32 700 Euro. Mit der Spende verband die Bank auch ihren Dank für so viel Engagement.

Hoffnung und Aussicht

Die Vorstände Dieter Paitner und Andreas Reindl hießen die Vertreter der karitativen Einrichtungen in den Räumen des Geldinstituts an der Bahnhofsstraße willkommen. Paitner erinnerte an Menschen, die nicht vom Schicksal verwöhnt wurden und auf die Hilfe anderer angewiesen seien. Viele in den Organisationen engagierte Menschen seien ehrenamtlich tätig, nicht nur zeitweise, sondern 365 Tage im Jahr. "Ohne Ihr Engagement wäre das Leben vieler Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, kälter und leerer", sagte Paintner.Die Organisationen mit ihren vielen Helfern und Mitstreitern leisteten eine extrem wertvolle Arbeit, die den Menschen Hoffnung und Aussicht gebe. "Ihre Tätigkeit vermittelt ein Gefühl der Sicherheit und des Vertrauens", betonte der Vorstand."Wir leisten Hilfe zur Selbsthilfe", sagte er über den Auftrag des Geldinstituts, der von den Grundmanifesten einer Genossenschaftsbank getragen werde. Paitner bat die Anwesenden, das Geld dorthin zu geben, wo Menschen Hilfe benötigen und auf Hilfe hoffen, wo Menschen krank und einsam sind und wo Zukunftsangst das Ergebnis von Ausweglosigkeit und höchster Not sei. "Wir sind uns sicher, dass Sie mit den Geldern wertvolle Arbeit für unsere Gesellschaft leisten", unterstrich Paintner.Die VR-Spende kommt zum Teil aus dem Topf des Gewinnsparvereins Bayern. Kunden des Geldinstituts hätten insgesamt über 19 800 Lose gezeichnet, die Bank-Azubis hätten mit einer eigenen Aktion ihren Teil zum Erfolg beigetragen. Bürgermeister Martin Preuß würdigte ebenfalls die Arbeit der 46 sozialen Einrichtungen. "Sie machen durch ihr Wirken unsere Welt ein wenig heller und wärmer", sagte er. Die 32 700 Euro bezeichnete er als große Hilfe.