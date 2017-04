Amberg. (ads) Ganz traditionell wurde in der Fastenzeit im Clementine von Wallmenich-Haus wieder zum Bockbierfest geladen.

Bewohner, Tagespflegegäste, Gäste aus den betreuten Wohnanlagen St. Sebastian und „am Mariahilfberg“ sowie Angehörige und Freunde des Hauses folgten der Einladung von Heimleiterin Tatjana Richter und so war der Saal und der Wintergarten bis zum letzten Platz gut gefüllt. Die Erzbergmusi mit Manfred Rosenthal, Hans Gräml und Xaver Schindler gaben sich erstmals ein Gastspiel im Haus. Ihre zünftige Musik kam bei den Senioren ebenso gut an wie bei den Gästen und beim Personal.Nach dem Starkbieranstich - mit nur zwei gekonnten Schlägen - durch Horst Wedemeyer, wurde gemeinsam auf das Bockbierfest angestoßen. Auch Dekan Markus Brunner, der seit letztem Jahr die seelsorgerische Betreuung des Hauses übernommen hat, war gerne der Einladung von Tatjana Richter gefolgt und saß unter den Bewohnern. Für die nötige Grundlage für den süffigen Bock sorgte die Küche des Hauses mit einer deftigen Brotzeit.Nach der Stärkung feierten die Bewohner und Gäste bestens gelaunt weiter. Die Erzbergmusi unterhielt die Anwesenden ausgezeichnet, denn die drei Musiker zeigten ihr musikalisches Können an den verschiedensten Instrumenten – vom Kontrabass über das Tenorhorn und die Gitarre bis hin zur Knopfharmonie. Das Mitschunkeln und Mitsingen bei den bekannten Liedern sorgte für sichtliche Freude bei den Anwesenden. Für Frohsinn sorgten auch die Prosits auf die Gemütlichkeit. Einige Bewohner wagten sogar ein kleines Tänzchen mit den Betreuungskräften des Hauses.So blieben Bewohner und Gäste aus den betreuten Wohnanlagen noch lange und genossen den Ausklang des Abends im Wintergarten des Wallmenichhauses, in dem die Erzbergmusi noch viele Zugaben zum Besten gab.