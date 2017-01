Warme Kleidung, Ski und Schlitten statt Stifte und Hefte - 46 Dreifaltigkeits-Mittelschüler durften raus in die Natur, statt beim Physik-, Chemie- und Biologie-Unterricht zu lernen. In Begleitung von Lehrern ging es auf den Mertenberg bei Kemnath am Buchberg. Dort hieß es Wandern, Schlitten fahren, Bergsteigen oder rauf auf die Ski. Die Jugendlichen stärkten sich mit Tee, Krapfen und Brezen. Bild: hfz