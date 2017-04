Mit einem Requiem nimmt die Pfarrgemeinde heute ab 10 Uhr in St. Martin Abschied von Franz Meiler. Der beliebte Stadtpfarrer starb am Dienstag im Alter von 68 Jahren.

Weihbischof Reinhard Pappenberger hält die Messe für den Verstorbenen. Über 50 Priester aus der gesamten Diözese ziehen über das Hauptportal in die Kirche ein. Am Freitagabend geleiteten zahlreiche Freunde und Weggefährten den Sarg des Verstorbenen zur Aussegnung in die Kirche. Dort liegt auch ein Kondolenzbuch bereit.