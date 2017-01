(ll) Wer öfter mit Freude auf die Vögel schaut, die sich im Garten am Meisenknödel laben, hat es wahrscheinlich schon festgestellt: Da gibt es einen Partycrasher - also einen, der schlechte Stimmung verbreitet, Streit sucht und sogar eine Schlägerei dafür in Kauf nimmt. Das ist der Buntspecht. Er spielt sich gerne als der Herr am Meisenknödel auf und verpasst der lästigen Konkurrenz, falls sie aufsässig werden sollte, ein paar Hiebe mit dem spitzen Schnabel. Folge: Wenn der Buntspecht pickt, traut sich kein anderer Vogel mehr ran. Bild: gf