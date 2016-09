Im Juni 2012 verschwand Anna Franca Poddighe spurlos. Seitdem ist die damals 41-Jährige wie vom Erdboden verschluckt. Gestern suchte die Polizei nach ihrer Leiche, in einem Wald und einem Baggersee. Bislang stießen die Ermittler auf keinen Hinweis.

Fall Poddighe: 5000 Euro Belohnung Im Jahr 2014, also zwei Jahre nach dem spurlosen Verschwinden von Anna Franca Poddighe, hat das bayerische Landeskriminalamt eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro ausgesetzt, die "zur Klärung einer vorliegenden Straftat oder zur Festnahme eines Täters führen". Seit 17. Juni 2012 ist die Ambergerin wie vom Erdboden verschluckt. Die aus Sassari (Sardinien) stammende Italienerin war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 41 Jahre alt, 1,53 Meter groß, wog rund 55 Kilo und hatte kurze, glatte schwarze Haare. Anna Franca Poddighes Lebensgefährte hatte gegenüber der Polizei ausgesagt, die Frau habe am 17. Juni 2012 die gemeinsame Wohnung in der Barbarastraße verlassen, um das Altstadtfest zu besuchen. Ihre ebenfalls in Amberg lebende Schwester Daniela hatte letztmals am 15. Juni 2012 mit ihr telefoniert. Da habe sie gesagt, sie wolle zu einem Konzert in die Schweiz, hatte Daniela Poddighe in Interviews mit der AZ stets berichtet. (san)

Nein, es sei nicht so, dass ein Hinweis eingegangen sei, betonte Stefan Hartl. "Einen speziellen Hintergrund für die Suchaktion gibt es nicht", sagte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz. "Sie gründet sich nicht auf einen konkreten Verdacht." Seit dem Verschwinden von Anna Franca Poddighe sei immer mal wieder nach ihr gesucht worden, unter anderem in Waldstücken am Mariahilfberg, zwischen Köfering und Waldhaus, angrenzend an den Happurger Stausee.Trotzdem hat die Polizei gestern an zwei konkreten Orten nach einer möglichen Leiche von Anna Franca Poddige gesucht: einmal in einem Baggersee an der B 85 südlich-östlich von Amberg und in einem Waldstück in der Nähe zum letzten Wohnort der Vermissten, der in der Barbarastraße war. Die gestrige Aktion, an der auch vier Leichensuchhunde - je zwei am Gewässer und im Wald - beteiligt waren, bezeichnete Hartl als Vorabsuche. Am See im Einsatz waren fünf Beamte einer Einheit der Nürnberger Bereitschaftspolizei. Diese verfügt über Boote, außerdem sind ihr Taucher unterstellt. Heute werden Taucher im Einsatz sein. Außerdem werden von der Bereitschaftspolizei Beamte in Ausbildung einen Wald gegenüber des Sees durchforsten.