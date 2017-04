Es ist ein Stück Geschichte der Bundeswehr und der Garnisonsstadt Amberg: Vor 60 Jahren zogen die ersten Wehrpflichtigen in die 2. Kompanie der Kaiser-Wilhelm-Kaserne (KWK) ein. Jetzt trafen sich die Soldaten von damals wieder.

Mulmiges Gefühl

Statisten in US-Film

Als wir damals am Bahnhof ankamen, gab es Proteste und Demonstrationen. Walter Schreiber

"Wir haben all die Jahre lang Kontakt gehalten und es sind echte Freundschaften entstanden. Das erste Treffen gab es nach 25 Jahren. Dass wir uns 60 Jahre lang treu geblieben sind, ist bestimmt in Deutschland einmalig. Unsere Frauen, die bei unseren Treffen immer mit dabei sind, haben daran auch ihren positiven Anteil", erzählt Klaus Baierweck, ehemaliger Wehrpflichtiger der 2. Kompanie.Die ersten Rekruten der 2. Kompanie kamen damals aus unterschiedlichen Städten Deutschlands am 1. April 1957 nach Amberg. "Wir mussten um Punkt 14 Uhr in der Kaserne sein. Abgeholt wurden wir am Bahnhof mit einem Lastwagen", beschreibt Kurt Blatt den Einzug. "Als wir damals am Bahnhof ankamen, gab es Proteste und Demonstrationen. Die Bevölkerung war gegen die Einführung der Wehrpflicht. Das war damals als junger Mensch nicht einfach, denn wir wurden ja verpflichtet und hatten keine Wahl. Eingezogen sind wir mit einem mulmigen Gefühl im Bauch", berichtet Walter Schreiber, der als einziger bei der Bundeswehr blieb und bis zu seiner Pension am 30. September 1990 Oberstabsfeldwebel war."Damals gab es auch noch keine festen Richtlinien oder Vorschriften, wie eine Wehrpflicht-Ausbildung auszusehen hat. Das entwickelte sich erst im Lauf der Zeit", erklärt Schreiber. "Jeder von uns hatte seinen Dienst. So gab es zum Beispiel den Koch in der Kompanie, der dafür sorgte, dass wir gestärkt waren. Wenn jemand krank war, musste jemand da sein, der sich um den Kameraden kümmerte", fügt Klaus Baierwerk hinzu, der ebenso als Wehrpflichtiger in die 2. Kompanie eingezogen war. "Die Dienste und das gegenseitige Helfen und Brauchen ermöglichten, dass auch ein gemeinschaftliches Gefühl innerhalb der Kompanie entstand."Walter Schreiber und Klaus Baierwerk entschieden sich während der Wehrpflicht für einen Unteroffizierslehrgang. "Die Grundausbildung innerhalb der Wehrpflicht dauerte drei Monate, danach kam die Spezialausbildung. Woran ich mich noch gut erinnern kann, war, dass wir damals im Haidweiher Stege und Flöße aus Holz bauen mussten, um Gewässer überwinden zu können. Natürlich gehörten auch Funklehrgänge dazu", erläutert Baierwerk.Außerdem waren die Wehrpflichtigen damals als Statisten im US-Film "Zeit zu leben und Zeit zu sterben" dabei. Einzelne Szenen wurden am Truppenübungsplatz Grafenwöhr gedreht. "Regie führte Douglas Sirk und der Film kam 1958 in den Vereinigten Staaten in die Kinos", erzählen die ehemaligen Wehrpflichtigen stolz. "Dieses Jahr ist es leider unser letztes Treffen, denn altersbedingt werden wir kein weiteres mehr organisieren", sagt Walter Schreiber. "Aber mit dem einen oder anderen bleibt man auch so in Kontakt."