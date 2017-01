Amberg/Weiden. Die Oberpfalz hat sich in ein Wintersport-Paradies verwandelt: Viele Skilifte in der Region sind in Betrieb, Pisten präpariert und Loipen gespurt. Das freut auch die Betreiber. "Momentan kommen natürlich mehr Leute als sonst", bilanziert Heiko Friedl, Mitarbeiter des Skilifts Sitzambuch (Kreis Amberg-Sulzbach). Bernhard Scharf vom Skilift in Pressath-Wollau (Kreis Neustadt/WN) ist ebenfalls zufrieden. "Am Wochenende war bei uns sehr viel los." Gute Stimmung herrscht auch am Langlaufzentrum Silberhütte (Kreis Tirschenreuth). "Schnee, Sonne und viele Gäste - was will man mehr", meint Vorstand Rudi Pannrucker. Laut Deutschem Wetterdienst gab es binnen 24 Stunden bis Montagmorgen im Flachland bis zu zehn Zentimeter Schnee. Das Wetter solle noch anhalten und bayernweit herrsche Dauerfrost. In den Alpen soll es bis zu zehn Zentimeter Neuschnee geben, die Lawinengefahr bleibt daher kritisch. Im Allgäu können die Temperaturen können nachts bis auf minus 18 Grad fallen.

