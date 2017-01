(ads) Dekan Markus Brunner freute sich über den großen Zuspruch beim Abschlussgottesdienst des Winterbergfestes in der Sebastianskirche. Das Angebot der täglichen Andachten sei von den Mitgliedern aller Amberger Pfarreien gut angenommen worden.

Winterbergfest Die Amberger haben nicht nur ihr Bergfest im Sommer auf dem Mariahilfberg, sondern auch eines im Winter: Dies feiern sie im Januar in der Sebastianskirche mit Sonntagsmessen zum Auftakt und Abschluss sowie täglichen Andachten. Heuer stand das Winterbergfest unter dem Leitwort "Gebet um geistliche Berufe". Das Motto wurde bei den täglichen Andachten mit unterschiedlichen Aspekten betrachtet. Die Pfarrei St. Georg, in deren Zuständigkeitsbereich die Sebastianskirche liegt, feierte zudem die beiden Sonntagsmessen im Kircherl, die Werktag-Andachten übernahmen abwechselnd die Amberger Pfarreien sowie die Pfarrei Kümmersbruck.



In der voll besetzten Sebastianskirche zelebrierte Dekan Markus Brunner einen feierlichen Gottesdienst. Die Bergknappen waren mit ihrer Fahnenabordnung zu der Messe gekommen, die Knappschaftskapelle setzte die passenden musikalischen Akzente. (ads)

Seine Predigt hielt Brunner zum Vers "Kehrt um! Denn das Himmelreich ist nahe" aus dem Sonntags-Evangelium. Der Mensch habe Ziele und Visionen, möchte sein Leben selbst bestimmen und in die Hand nehmen. Doch bisweilen würden Ereignisse und Lebensumstände ihn zwingen, von den eigenen Vorstellungen Abstand zu nehmen und einen anderen Weg als den vorhergesehenen einzuschlagen. Der Mensch solle freiwillig innehalten und sich fragen, ob er so weitermachen könne, wie bisher. "Die eigentliche Umkehr ist die Hinkehr zu Gott. In dieser Hingabe zu ihm findet der Mensch sich selbst", sagte Brunner. Darin liege die eigentliche Rückkehr des Menschen zu sich selbst.