Alle Plätze waren belegt, als die "Herrschaften!" zur Pressekonferenz ins Stadtmuseum geladen hatten. Die "Herrschaften!", wie sie genannt werden möchten, sind die jungen Leute aus der Klasse 10c der Wirtschaftsschule.

Wenn überhaupt mit einer Klasse, dann mit denen. Klassenleiter Peter Geiger

Die Originalmeldung Grundlage des Romans bildet der von Geiger entdeckte Zeitungsbericht. Veröffentlicht am 30. August 1909 in der in Wien erschienenen Neuen Freien Presse. Die Nachricht im Wortlaut: "Bei Hahnebach, einem Marktflecken in der Oberpfalz, rannte ein Automobil gestern gegen einen Baum und fiel um. Das Automobil wurde zertrümmert. Die Insassen des Automobils waren Klemens von Radowitz, ein Bruder des deutschen Botschafters von Radowitz, seine Gemahlin Maria und ein Diener sowie der Chauffeur. Herr von Radowitz und seine Gattin kamen von Marienbad und wollten nach Frankfurt. Frau von Radowitz war sofort tot, der Chauffeur wurde schwerverletzt, Herr von Radowitz und der Diener sind unverletzt. Die Leiche der Frau von Radowitz wird nach Coburg gebracht werden." (wih)

Die Schüler haben sofort erkannt, welches Potenzial in dieser Geschichte steckt. Schriftstellerin Carola Kupfer

Genau ein Jahr lang haben sie mit ihrem Klassenleiter Peter Geiger an einem eigenen Buch gearbeitet. Am Mittwoch stellten sie ihr Werk "Neigierige Leit sterben bald" vor. Raphaela Götz, Bianca Neudecker, Laura Binner und Selina Hofmann waren von ihren Mitschülern zu den offiziellen Pressesprecherinnen gewählt worden. Sie moderierten die Veranstaltung. "Am Anfang stand nur ein Wort: Oberpfalz", erzählte Geiger. Er hatte online eine historische Wiener Tageszeitung durchsucht und war an einer Meldung hängen geblieben: "Tödlicher Automobilunfall in der Oberpfalz". Ein paar Tage später lernte er die Schriftstellerin Carola Kupfer kennen. Sie erzählte ihm, dass sie gemeinsam mit Schulklassen Romane schreibe. Da fiel Geiger wieder die alte Zeitungsmeldung ein. "Ich habe mich selber gefragt: Warum machst du so etwas Verrücktes? Aber dann dachte ich mir: Wenn überhaupt mit einer Klasse, dann mit denen."So entstand aus einem Wort ein gut 160 Seiten langer Roman rund um einen mysteriösen Unfall, der 1909 Marie von Radowitz, geborene Rita Leon, zu ihren Zeiten eine bekannte Schauspielerin, das Leben kostete.Der Unfallhergang blieb für die Polizei ein Rätsel und lässt Platz für Fantasie. "Die Schüler haben sofort erkannt, welches Potenzial in dieser Geschichte steckt", lobte Kupfer. Sie lebt mit Verleger Wolfgang Schröck-Schmidt das Bildungsprojekt "Buch macht Schule - Schule macht Buch". 795 Exemplare von "Neigierige Leit sterben bald" ließ Schröck-Schmidt drucken. Die 30 Schüler waren zu Beginn des Projekts in zehn Gruppen eingeteilt worden. Jede zuständig für ein Kapitel. Der Plot wurde vorher gemeinsam erarbeitet."Dem aufmerksamen Leser wird auffallen, dass die Kapitel aus unterschiedlichen Federn stammen", erklärte Kupfer, aber das sei so gewollt: "Die Schüler sollen sich wiederfinden." Rechtschreibfehler sind aber ausgebessert und Übergänge geglättet worden. Diese Aufgabe übernahm Geiger als Lektor. "Für mich war das schönste Gefühl, den eigenen Text gedruckt in einem Buch zu lesen", sagte Bianca (17) nach der Pressekonferenz, die die Mädchen wie Profis gemeistert haben. "Es war toll! Alle, die wir eingeladen haben, sind auch da", freute sich Laura (15).Für sie war der beste Moment des Schriftstellerdaseins, als sie "fertig waren". Glücklich, das Produkt der vielen Arbeit in den Händen halten zu können. In dem sie sich auch mit Autogrammen verewigen durften.