Künstlerischer Tanz - so nennt sich eine Wettkampfklasse im Schulsport, in der sich die Dr.-Johanna-Decker-Schulen für das Bezirksfinale in der Altersklasse 1 qualifiziert hatten, das in Vilseck stattfand. Dort gab es für die Ambergerinnen Rang drei. Die Tänzerinnen hatten eine eigene Choreographie zu "Run the World (Girls)" von Beyoncé vorbereitet, betreut von Oberstudienrätin Sigrid Ringeisen. Dieses Stück hatten die Teilnehmerinnen laut einer Pressemitteilung nicht zufällig gewählt, bedeutet der Titel übersetzt doch: "Wer beherrscht die Welt? Mädchen!" Seit Beginn des Schuljahrs hatten sich die Mädchen und jungen Frauen zwischen 12 und 18 Jahren mit dem Song beschäftigt. Der Sieg ging in Vilseck an das Elly-Heuss-Gymnasium Weiden, dahinter folgte das Gymnasium aus Parsberg. Bild: exb