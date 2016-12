Die Nentwigs freuen sich zu Weihnachten über Kindersegen. Die Frau des Ex-Landrats hat am 9. Dezember Zwillinge geboren. Gut möglich, dass Adrian und Elisa kräftig mit einstimmen, wenn heute die Verwandtschaft Weihnachtslieder singt.

(upl) Der Klapperstorch auf dem Christbaum leuchtet in der Nachmittagssonne. "Hab ich auf einem Flohmarkt gekauft", sagt Armin Nentwig (73). Der Ex-Landrat steht im festlich geschmückten Wohnzimmer seines Hauses in Amberg. Der Christbaum steht schon. Auf einem Zweig hockt Meister Adebar aus Glas geblasen.Ja, der Klapperstorch hat vorbeigeschaut. Am Freitag, 9. Dezember, brachte Nentwigs Frau Tina (34) in der 38. Schwangerschaftswoche im Amberger Klinikum Adrian und Elisa zur Welt. "Es ist alles gutgegangen", erzählt die Mutter, die sich vor der Entbindung natürlich Sorgen gemacht hatte. "Aber wird wurden vom Team der Baby-Abteilung bestens betreut." Adrian ist der ältere der beiden Geschwister, zwei Minuten früher geboren als seine Schwester. Dafür ist er etwas kleiner. 2320 Gramm brachte er bei der Geburt auf die Waage. Elisa wog da schon deutlich mehr - 2730 Gramm. "Sie ist die lebhaftere", sagt der stolze Vater. Als die beiden im Bettchen liegen, pfeift er ihnen ein Lied vor. "Sehen Sie, wie der Adrian lacht? Das gefällt ihm." Auf dem Sims des Kachelofens steht ein kleines Akkordeon. "Für den Buben", sagt der Musikant Nentwig und lacht.Der ehemalige Landrat gibt sich dankbar und demütig. "Wir sind so froh, dass die beiden gesund sind", betont er. "Ich weiß, dass viele Leute über mein fortgeschrittenes Alter reden. So ist das nun mal. Ich stehe dazu." Seine fast 40 Jahre jüngere Frau fasst dabei seine Hand. "Sollen sie reden", bekräftigt sie. Die Glückwünsche, die bei Familie eingehen, sprechen ohnehin eine andere Sprache. Papa Nentwig präsentiert einen Stapel von Briefen und drei Päckchen. "Die Tagespost. Alles von heute." Um sich bei den Absendern zu bedanken, hat er ein Dankesschreiben verfasst. "Erträumt, erhofft, erwartet. Jetzt haben wir mit Elisa und Adrian 5050 Gramm Glück im Haus", steht darin.Den Kleinen ist derweil noch ziemlich egal, ob gerade Tag oder Nacht ist. Wenn sie Hunger haben oder das Bäuchlein drückt, schreien sie erstmal los. Die Zwillinge bekommen Muttermilch. "Ich muss die aber abpumpen, sonst funktioniert das nicht", sagt die Mama. Sie lässt sich mehrere Stunden täglich von einer Kinderpflegerin helfen. "Es sind ja auch noch der Schädel-Hirn-Verband und die Firma. Wir würden das sonst nicht alles unter einen Hut kriegen", sagt der Gatte.Auf Heiligabend freuen sich Adrians und Elisas Eltern ganz besonders. Nicht wegen der Geschenke, sondern weil mittags die ganze Verwandtschaft zum Würstelessen kommt. "So 15 bis 20 Leute werden das schon werden", vermutet Tina Nentwig. "Das hat bei uns schon Tradition." Ihr Ehemann hat bereits Liedtexte ausgesucht und auf Papier gedruckt. "Man singt ja viel zu wenig. Aber an Weihnachten holen wir das nach."Elisa übt sich unterdessen in Stimmbildung. Sie schreit los, möchte wahrscheinlich gefüttert werden. Die Babyflasche steht schon bereit. Die Dämmerung hat eingesetzt. Mittlerweile strahlen den Klapperstorch am Christbaum die elektrischen Kerzen an.