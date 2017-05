Begleitet von Oberstudienrätin Karin Bittner und Oberstudienrat Hans Breu waren elf Zehntklässlerinnen des Dr.-Johanna-Decker-Gymnasiums bei ihrer Luxemburger Partnerschule, dem Lycée Technique Ste. Anne in Ettelbruck, zu Gast. Dort besuchten die jungen Damen den Unterricht, lernten aber zugleich das Großherzogtum kennen. Im Schloss in Vianden bekamen sie einen Einblick in die Geschichte des Landes. Ein Abstecher führte die Oberpfälzerinnen ins französische Metz, wo sie das Centre Pompidou (Bild) besuchten und an einer auf Französisch gehaltenen Führung zum Thema Musicircus teilnahmen. Außerdem bewunderten sie im "Musée national d'art moderne" 40 der bekanntesten Werke der Sammlung des Centre Pompidou. Die Kathedrale von Metz lernten sie bei einer Rallye kennen. In der Stadt Luxemburg sahen sich die Schülerinnen im Kirchberg-Viertel mit seinen zahlreichen Banken um und genossen den Blick auf die Altstadt. Am Tag vor der Abreise verfassten die Decker-Schülerinnen mit ihren Austauschschülerinnen einen Bericht zu der Austauschwoche. Den Oberpfälzerinnen hat es sehr gut gefallen, mit vielen neuen Eindrücken kehrten sie nach Hause zurück. Bild: exb