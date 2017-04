Depperltest oder nicht, das war die Frage. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat jetzt die Antwort auf diese Frage gegeben: Wer mit einem Promillewert unter 1,6 Auto fährt und dabei erwischt wird, kann nicht automatisch zu einer MPU (Medizinisch Psychologische Untersuchung) verdonnert werden. Nur, wenn die Führerscheinbehörde nachweist, dass Gründe für die Annahme von künftigem Alkoholmissbrauch bestehen, kann eine solche außer der Reihe verlangt werden (BVerwG 3 C 24.15).

Konkret ging es vor dem Leipziger Verwaltungsgericht um einen Fall aus Amberg, der mit einem aus dem Landkreis München zusammengefasst worden war. Eine ältere Dame war nach einem Auffahrunfall, an dem sie an sich keine Schuld hatte, zur Alkoholkontrolle gebeten worden: 1,28 Promille ergab der spätere Bluttest. Die Frau gab an, sie habe aus medizinischen Gründen lediglich ein bisschen Klosterfrau Melissengeist konsumiert. Wobei das hochprozentige Heilwässerchen einen Alkoholanteil von 79 Prozent hat.Als die Dame nach einem Jahr ihren Führerschein wiederhaben wollte, verweigerte ihr die Stadt Amberg die Herausgabe mit der Begründung, sie müsse auch unter einem Grenzwert von 1,6 Promille eine MPU absolvieren. Mit dieser Einschätzung hatte sich die Führerscheinstelle einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs angeschlossen, wonach auch mit weniger Alkohol im Blut schon ein "Idiotentest" verlangt werden kann.Dagegen hatte die Frau geklagt und war vor dem Verwaltungsgericht Regensburg und anschließend vor dem Verwaltungsgerichtshof in München unterlegen. Der Fall lag nunmehr dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig vor. "Man konnte das so oder so entscheiden", so der Eindruck des Amberger Rechtsreferenten Dr. Bernhard Mitko, der bei der Verhandlung am Donnerstag zugegen war. Die vorsitzende Richterin, so Mitko, habe durchaus die Notwendigkeit gesehen, dass da der Verordnungsgeber, also das Bundesverkehrsministerium, noch einmal tätig werden muss. "Es war erkennbar", so Mitko, "dass da noch offene Fragen bleiben werden."Die Stadt Amberg jedenfalls muss der Klägerin, wie auch allen ähnlich gelagerten Fällen, nun ihren Führerschein ohne MPU zurückgeben.