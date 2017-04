Was für ein Hohn: Als Schandfleck muss es sich bezeichnen lassen, das altehrwürdige Josefshaus. Dabei war es mehr als 100 Jahre lang kultureller Dreh- und Angelpunkt der Stadt. Ein Rückblick mit viel Nostalgie, aber auch mit einer Zukunftsperspektive.

Da haben Bälle stattgefunden, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Alfons Kurz, ehemaliger Vorsitzender des Trägervereins

Der deutsche Kaiser Wilhelm II. saß gerade mal vier Jahre auf dem Thron, Prinzregent Luitpold lenkte ebenso lange die Geschicke des Königreiches Bayern und Josef Heldmann wurde vom Amberger Stadtrat erst ein Jahr zuvor zum Bürgermeister auf Lebenszeit gewählt. Am 1. Juni 1892 legten die Mitglieder des damaligen Gesellenvereines, aus dem später die Kolpingsfamilie hervorgegangen ist, den Grundstein für das Amberger Josefshaus.Das traditionsreiche Domizil der Kolpingsfamilie am Kaiser-Wilhelm-Ring - über ein Jahrhundert lang der Kulturtempel der Stadt schlechthin - steht nun schon seit rund 20 Jahren leer. "Was ist da nicht alles schon über die Bühne gegangen", erinnert sich Alfons Kurz, der als ehemaliger Vorsitzender des Trägervereins in den 80er- und 90er-Jahren Chef des Josefshauses war. "Da haben Bälle stattgefunden, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen." Kurz' Augen beginnen zu glänzen und er erzählt vom legendären Lumpenball am Faschingssonntag. "Da standen die Leute schon eineinhalb Stunden vor Einlass draußen in der Kälte herum, um einen guten Platz zu bekommen."Der ADAC-Ball sei in der Region eine richtig große Nummer gewesen, ebensop der Blumenball, der Crysanthemenball oder der Wiener-Walzer-Abend. Für Letzteren sei stets ein ganzes Orchester bestellt worden. "Das war ein riesiger Aufwand. Ein Ball, bei dem ein Orchester spielt - wo gibt es denn heute noch so was?" In den 60er-Jahren verfügte das Haus deswegen sogar über einen Orchestergraben. Die Ausrichter hätten sich bei der Saaldekoration regelrechte Wettbewerbe geliefert. Teilweise seien Sponsoren geworben worden, nur um die Deko zu finanzieren.Als die Stadt nur wenige Meter entfernt 1996 das neue Amberger Kongresszentrum eröffnete, war das Ende der glorreichen Zeiten des Veranstaltungshauses gekommen. "Das ACC hat im April eröffnet und das Josefshaus im Dezember geschlossen", erzählt Kurz. Wenig später löste sich der Trägerverein, der aus der Kolpingsfamilie hervorgegangen war, auf. "Durch den Verkauf haben wir Altlasten getilgt, die noch aus der Zeit der Sanierung 1979/80 zu Buche standen." Noch heute sei er seinem Nachfolger im Amt des Trägervereinsvorsitzenden, Arno Haas, dankbar für die reibungslose Abwicklung.Das Josefshaus wurde 1997 in zwei Teilen für insgesamt fast eine Million D-Mark veräußert. Der vordere Abschnitt Richtung Wingershofer Tor ging an einen Gastronomen, der dann im Hochparterre eine Pizzeria eröffnete. Den hinteren Teil erwarb ein Privatinvestor, der mit dem Gebäude allerdings nichts anzufangen wusste. Bis heute ist mit dem großen Saal quasi nichts passiert. Das dürfte sich demnächst ändern. Wie berichtet, hat der Komplex abermals seinen Eigentümer gewechselt. Der Unternehmer Klaus Herdegen aus Amberg hat die Immobilie vor einigen Monaten gekauft und inzwischen weiterveräußert an einen Investor, der Pläne für einen Umbau zu einem Hotel hegt.Ein solches war das Josefshaus bereits nach einer umfassenden Sanierung in den Jahren 1954/55. In den Zeiten des Wirtschaftswunders avancierte das Haus zu einer der ersten Adressen unter den Beherbergungsbetrieben in der Oberpfalz. Ein Prospekt aus den 60er-Jahren preist die Annehmlichkeiten des Josefshauses in lauter Superlativen an: modernste Einrichtung, bestes Essen, neueste Technik. Das Hotel verfügte sogar über einen Aufzug. Alfons Kurz erinnert sich noch gut an die Eröffnungsfeier nach der Sanierung 1980. Damals war der Lift steckengeblieben - mit den Ehrengästen an Bord.