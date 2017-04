Auf den ersten Blick ist nicht viel passiert. Doch tatsächlich forderte ein Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag am Maxplatz eine Leichtverletzte und verursachte einen Schaden von rund 12 000 Euro. Nach Angaben der Polizei bog gegen 15 Uhr eine 79-Jährige mit ihrem VW vom Pfalzgrafenring kommend nach links in die Mühlgasse ein. Dabei übersah sie offenbar einen Citroen, der aus Richtung Kaiser-Wilhelm-Ring kam und dessen 29-jähriger Fahrer geradeaus in den Pfalzgrafenring weiter wollte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich die Unfallverursacherin leicht an der Hand verletzte. Das Rote Kreuz leistete der älteren Dame nach kurzer Zeit Erste Hilfe. Der 29-Jährige hingegen blieb unverletzt. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand an seinem Auto ein Schaden von rund 7000 Euro. Am Volkswagen der Unfallverursacherin dürfte er etwa 5000 Euro ausmachen. Beide Autos mussten anschließend abgeschleppt werden.