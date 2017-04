Es begann mit Worten. Deren Lautstärke steigerte sich. Bis hin zu dem, was der Polizeibericht eine "heftige verbale Auseinandersetzung" nennt. Kontrahentinnen waren zwei Frauen, beide 27 Jahre alt, deren Gemütslage der Pressetext der Polizei feinsinnig umschreibt: Sie hätten sich "gegenseitig die Gunst eines 22-jährigen Mitbewohners geneidet".

Schon zeichnete sich in der "sozialen Unterkunft" im Süden der Stadt eine heftige tätliche Auseinandersetzung ab, da besann sich der junge Mann auf seine Pflichten als Kavalier und stellte sich zwischen "die beiden alkoholisierten und hysterischen Frauen - in der Absicht, sie zu trennen". Die Damen dankten ihm diesen Versuch der Befriedung allerdings nicht, vielmehr wurde der 22-Jährige jetzt selbst Ziel beidseitiger weiblicher Aggressionen. Diese (vermutlich immer noch lautstarke) Eskalation führte dazu, dass sowohl die Polizei als auch ein Rettungswagen alarmiert wurden. Freilich machte der Schlichter, dem man seine friedliche Gesinnung so schlecht gedankt hatte, keinerlei Verletzungen geltend. Die Polizei beließ es deshalb dabei, einen Platzverweis gegen eine der beiden Damen auszusprechen, da sie nicht in der Einrichtung wohnt. Abgespielt hat sich das verhinderte Beziehungsdrama am Montag gegen 22.20 Uhr.