Witzlhof. Manuela Lopez erlitt auf dem Weg zur Arbeit einen Kreislaufzusammenbruch. Die 53-Jährige wurde in ihrem Auto bewusstlos und brauchte dringend Hilfe. Zwei Männer kümmerten sich rührend um die Ambergerin. Nun möchte sie den beiden danken. Doch erst muss sie ihre heldenhaften Ersthelfer wieder finden.

Dankeschön für Ersthelfer

Die 53-Jährige hatte am vergangenen Montagmorgen einen Alptraum erlebt: "Ich war etwas später dran als sonst", erzählt sie. Zwischen 8.05 und 8.10 Uhr passierte sie das Ortsschild von Witzlhof, fuhr am Parkplatz des Netto-Marktes vorbei. "Dann wurde mir ganz schlecht. Ich fing zu schwitzen an und merkte, dass mein Kreislauf schlapp macht." Ihr einziger Gedanke: "Ich muss mein Auto irgendwo parken, dass ich niemanden gefährde."Sie bog an der Abzweigung nach Altmannshof ab und blieb mit ihrem rotfarbenen BMW vor einem gelben Einfamilienhaus stehen. Dann durchfuhr sie eine Panikattacke, sie bekam keine Luft mehr. Sie öffnete die Autotüre, um sich zu übergeben. Bevor ihr schwarz vor den Augen wurde, dachte sie noch: "Hoffentlich findet mich hier jemand."An das Nächste, woran sich Manuela Lopez erinnert, ist, dass ihr ein Mann auf die Wangen tätschelte und "Hallo" rief. "Das alles habe ich aber nur sehr entfernt mitbekommen", sagt sie. Die Arme und Beine waren schlaff, jede Bewegung strengte sie ungemein an. Ein zweiter Mann nahm den Puls und informierte Lopez' Ehemann mit deren Handy über den heftigen Schwächeanfall. "Dieses Gefühl, buchstäblich neben mir zu stehen, war beängstigend." Der Notarzt lobte später die beiden Ersthelfer, dass sie sich in dem Moment vorbildlich verhalten hätten."Die Männer haben sich so rührend um mich gekümmert", erzählt sie. Sie wichen ihr keinen Zentimeter von der Seite bis der Notarzt eintraf. "Das ist eine Spitzenleistung, die die beiden da gebracht haben", sagt die gelernte Arzthelferin. "Sie waren ohne Scheu und ganz herzlich. Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht allein bin."Die 53-Jährige sagt von sich selbst, dass sie niemand sei, die bei einem Notfall einfach wegsehe. Vielleicht liegt das auch an ihren Erfahrungen als Arzthelferin. "Ich möchte mich bei den beiden Männern einfach dafür bedanken, dass sie da waren. Wann bekommt ein Ersthelfer schon einmal ein Dankeschön zurück?" Manuela Lopez hat nur ein Problem: Sie kennt die Namen nicht. Zwei Tage nach dem Vorfall postete sie daher auf Facebook einen Suchaufruf, denn sie möchte die zwei gerne treffen."Da hat sich aber bisher niemand gemeldet", sagt sie. "Ich kann mich ja auch nicht jeden Morgen an den Ort stellen, in der Hoffnung, dass die beiden noch einmal vorbeikommen", sagt sie mit einem Schmunzeln.Die 53-Jährige erinnert sich daran, dass der erste Mann am Ort eine rotfarbene Stofftasche einer Apotheke aus der Region bei sich hatte. "Der andere hatte eine schwarze Wollmütze und trug eine Brille." Doch Manuela Lopez geht es nicht nur darum, sich ihnen zu bedanken. "Während wir auf den Notarzt gewartet haben, fürchteten die beiden Männer, ich könnte einen Schlaganfall erlitten haben."Dem ist zum Glück nicht so: "Purer Stress hat diesen Schwächeanfall ausgelöst", ist Manuela Lopez froh. "Die beiden sollten wissen, dass es mir gut geht."