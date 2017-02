(ads) An zwei Nachmittagen tobte am Wochenende im Pfarrsaal von St. Michael das pralle Faschingsleben. Die jeweils 180 Gäste erwartete ein attraktives und abwechslungsreiches Programm, das für Samstag der Elternbeirat des Kindergartens unter Leitung von Wolfgang Fahrnholz auf die Beine gestellt hatte. Für den Sonntag zeichnete die Pfarrjugend unter der Leitung von Hanna Ludwig verantwortlich. Die kleinen Maschkerer hatten bei beiden Terminen sichtlich viel Spaß. Eine Polonäse gehörte ebenso dazu wie Sackhüpfen, Eierlaufen und vergnügliche Tänze wie Limbo. Natürlich durfte die Maskenprämierung auch bei der diesjährigen Auflage des Kinderfaschings nicht fehlen. Ein Höhepunkt für die Faschingsfans war am Samstag der Auftritt der Ballettschule Winter. Diese hatte ein buntes Zirkusprogramm im Gepäck. Ein kleiner Zirkusdirektor stellte seine Pferdedressur vor, danach tanzten zwei Primaballerinas auf dem Seil und zuletzt traten noch Clowns auf. Der Höhepunkt am Sonntagnachmittag war der Auftritt der Kindergarde der Narrhalla Rot-Gelb Amberg mit Ihrem Gardetanz und dem Showtanz "Lollipop". Wie jedes Jahr war auch der Esel Benjamin mit von der Partie. Er ließ die Kinder auf sich reiten und bereitete viel Freude.