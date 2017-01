(eik) Kein Tag ohne Fahrerflucht: Auch am Donnerstag wurden der Polizeiinspektion Amberg zwei Unfälle gemeldet, nach denen die Verursacher einfach weitergefahren sind. Um die Schäden, die sie angerichtet hatten, kümmerten sie sich nicht. Hinweise nimmt die Amberger Polizei unter 09621/89 00 entgegen.

Im ersten Fall wurde am Donnerstag zwischen 7.35 und 19.10 Uhr auf dem Schotterparkplatz gegenüber dem Bürgerspital ein grauer VW Golf im Bereich der Fahrertüre demoliert. Es entstand ein Lackschaden in Höhe von rund 500 Euro.Fall zwei ereignete sich am selben Tag gegen 15.45 Uhr in der Unterführung am Mariahilfbergweg. Im Begegnungsverkehr kam es hier zu einem Kontakt zweier Auto-Außenspiegel. Einer der Beteiligten, der Fahrer eines Toyota Aygo, blieb stehen und wartete, der andere setzte seinen Weg fort. Zurück blieb ein Schaden von 300 Euro am Toyota.