Man schrieb das Jahr 2002, als sich in Amberg der Stadtmarketingverein gründete. Vorsitzender Thomas Eichenseher nahm das zum Anlass, eine Bilanz zu ziehen: "In den 15 Jahren hat der Verein viel erreicht, sich stetig weiterentwickelt und so einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung der Stadt geleistet."

Luftnacht, Klangmeile

Wieder Food Trucks

Amberg. (tk) Der Stadtmarketingverein wurde am 22. Januar 2002 auf Initiative des Runden Tisches gegründet. Als definierte Ziele galten bereits damals Erhalt und Steigerung der Attraktivität Ambergs für Bürger, Wirtschaft und Touristen. Seither ist der Verein laut Eichenseher stetig gewachsen und zählt über 120 Mitglieder aus den Bereichen Handel, Wirtschaft, Medien, Dienstleistungen, Vereine sowie Privatpersonen.Besondere Erfolge verzeichnet das Stadtmarketing laut einer Pressemitteilung "mit gelungenen Veranstaltungskonzepten". Dazu zählen die Hexennacht, die Luftnacht, die Luftklangmeile oder auch die Nacht der offenen Gotteshäuser, die mittlerweile zur Tradition geworden sind und zahlreiche Besucher in die Innenstadt locken. Für das kreative Konzept der Luftnacht wurde der Verein 2012 sogar mit dem Stadtmarketing-Preis Bayern ausgezeichnet.Neben den erwähnten Aktionen wurden laut dem Schreiben außerdem vielen Produkte in Auftrag gegeben, um Einheimischen und Besuchern die Schönheit der Stadt näherzubringen. Neben Bilderserien, Einkaufstaschen und Kalendern hebt der Vorsitzende besonders die Stadtzeichnung von Pablo de la Riestra hervor, die das Amberger Ei von oben zeigt. "Besonders stolz sind wir außerdem auf den großen Erfolg des Amberger Stadtgeldes. Schon bald haben wir mit dem Gutschein-System 500 000 Euro Umsatz im Wirtschaftskreislauf der Stadt erhalten", wird Thomas Eichenseher zitiert.Auch für dieses Jahr plant der Verein wieder Veranstaltungen und Projekte zur Belebung der Innenstadt. Bereits am Donnerstag, 23. Februar, steigt die 16. Hexennacht. Fest steht auch schon der Termin für die nächste Luftklangmeile, die am Sonntag, 24. September, stattfindet. Für Sommer ist wieder das Food-Truck-Festival sowie im Oktober die Nacht der offenen Gotteshäuser vorgesehen. "Neben der Organisation von Veranstaltungen und anderen Projekten sehen wir uns auch als aktives Netzwerk und Koordinator zwischen den vielen verschiedenen Akteuren in Amberg. Ein definiertes Ziel dabei ist die Schaffung und Belebung der Marke Amberg. Darauf werden wir 2017 einen Fokus setzen und dazu im Frühling eine große Auftaktveranstaltung planen. Sie können also gespannt sein", macht Simone Schlage, Geschäftsstellenleiterin des Stadtmarketingvereins schon neugierig.