So voll war der Schrannenplatz am 1. Mai seit vielen Jahren nicht mehr. Rund 900 Menschen folgten am Montag dem Aufruf der Gewerkschaften, den Tag der Arbeit zu begehen. Diesmal marschierte Grammer voran.

Alles schon durchgemacht

Wir stehen für die demokratische Mehrheit in diesem Lande! Rainer Reißfelder, Geschäftsführer Oberpfalz der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten

Hastor und kein Ende. Mindestens 500 Grammer-Mitarbeiter in ihren gelben Jacken dominierten das Bild der Maikundgebung in diesem Jahr. Angeführt vom Musikverein Haselmühl-Kümmersbruck marschierten sie vom Bahnhof durch die Stadt zum Schrannenplatz. Dort erwarteten sie schon die Kollegen von Siemens, von der Bahn, Polizei oder Post. Als Hauptredner heizte Rainer Reißfelder, Geschäftsführer der Region Oberpfalz in der Gewerkschaft NGG (Nahrung-Genuss-Gaststätten), die Stimmung weiter an.Zunächst aber zeigte Christian Zwack, der Betriebsratsvorsitzende der Luitpoldhütte, erneut seine Solidarität mit den Grammer-Kollegen, die im Augenblick mit dem Kampf gegen den Investor Hastor das Gleiche durchmachen müssten, wie die LH vor zwei Jahren. Grammer-Betriebsratsvorsitzender Lars Roder, der sich über eine Abordnung der tschechischen Gewerkschaft freute, machte deutlich: "Unsere Kunden sagen, wenn Hastor kommt, kriegt Ihr keine Aufträge mehr." 2000 Arbeitsplätze im Raum Amberg, 3200 in Deutschland und 12 000 weltweit würden bei Grammer so nur für den schnöden Mammon aufs Spiel gesetzt. NGG-Geschäftsführer Rainer Reißfelder zeigte danach auf, dass es nicht nur im Bereich der IG Metall nötig ist, zu kämpfen. "Wir stehen für die demokratische Mehrheit in diesem Lande", machte er als Kampfansage an gewisse "deutschnationale" Parteien und Gruppierungen deutlich. "Und ihr werdet uns nicht spalten", prophezeite Rainer Reißfelder.Auch nicht, wenn es um den gerechten Lohn geht, wie er am praktischen Beispiel einer Oberpfälzer Molkerei schilderte. Dort seien etwa 500 Stamm- und noch einmal 120 Leiharbeiter beschäftigt. Letztere seien aber nicht da, um etwaige Produktionsspitzen abzufangen, was ja der eigentlich Zweck der Leiharbeit sei. "Die arbeiten teilweise bis zu 20 Jahre am gleichen Arbeitsplatz", so Reißfelder, der sich auch vom neuen Arbeitnehmerüberlassungsgesetz nur wenig Besserung verspricht. "Dann werden sie nach 18 Monaten eben aus- und nach einer gewissen Karenzzeit wieder eingestellt."Zeigten sich die Arbeitnehmer aber organisiert und einig, könnten sie ihre Forderungen auch durchsetzen. Jüngstes Beispiel sei die Firma Coca Cola - sechs Prozent Lohnerhöhung in zwei Stufen habe man hier erfolgreich verhandelt. "Solidarität gibt Kraft", so der Gewerkschaftsfunktionär in Richtung der Grammer-Leute. "Zeigt euren Anteilseignern, was ihr von ihren Plänen haltet." Anschließend sorgte die Gruppe Burst für die musikalische Unterhaltung auf dem Schrannenplatz.

Grammer ist nur ein Aspekt

Von Andreas AscherlEr schien ein bisschen aus der Mode gekommen zu sein in den vergangenen Jahren, der politische 1. Mai. Die traditionellen Kundgebungen wurden immer kleiner, der Zuspruch hielt sich teilweise arg in Grenzen. Doch schon im vergangenen Jahr waren es urplötzlich wieder mehr Menschen, die dem Aufruf der Gewerkschaften folgten und öffentlich Gesicht zeigten.Und heuer war der Schrannenplatz voll bis unters Dach. Eifrig diskutierten die Menschen das Thema, das sie seit Wochen beschäftigt: Grammer. Ein Unternehmen, das bestens dasteht, das jedes Quartal bessere Zahlen verkündet, kämpft ums Überleben. Und das nur, weil es in den Blick eines skrupellosen Raubtierkapitalisten gefallen ist, dem 12 000 Arbeitsplätze weltweit so egal sind wie das berühmte Radl, das in China gemeinsam mit einem Sack Reis umfällt.Den Erfolg der Mai-Kundgebung aber allein darauf zu reduzieren, wäre schon sehr kurzsichtig. Natürlich war Grammer in diesem Jahr der Magnet, doch auch ohne konkrete Bedrohung verstehen die Arbeitnehmer, dass sie zusammenstehen müssen gegen die Hastors dieser Welt. Denn auch der Luitpoldhütte ging es vor Jahren ähnlich und ATU in Weiden wäre ebenfalls beinahe im Strudel der Finanzspekulationen verschlungen worden. Dem wollen die Arbeitnehmer nicht untätig zuschauen. Sie stehen auf um kämpfen. Zum Beispiel an ihrem Feiertag, am Tag der Arbeit, am 1. Mai.andreas.ascherl@oberpfalzmedien.de