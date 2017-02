Die OTH Amberg-Weiden hat viel zu erzählen - und das tut sie laut einer Pressemitteilung ab jetzt in einem Magazin: dem "OTHmag - Magazin der Ostbayerischen Technischen Hochschule Amberg-Weiden". Die erste Ausgabe ist nun erschienen und gefüllt mit informativen, spannenden und unterhaltsamen Geschichten rund um die OTH.

"Wir haben uns gefragt, wie wir unsere Hochschule so kompetent, sympathisch und vielfältig präsentieren, wie sie ist", sagt Prof. Dr. Andrea Klug, Präsidentin der OTH Amberg-Weiden. "Unsere Antwort darauf ist das OTHmag. Es ist uns gelungen, die Hochschule in all ihren Facetten abzubilden und lebendig werden zu lassen. Das merken die Lesern sofort, wenn sie sich durch die 24 abwechslungsreichen Seiten blättern." Das Magazin berichtet von den Menschen, die an der OTH arbeiten, lehren, forschen oder studieren. Es erzählt von den innovativen Projekten, wegweisenden Kooperationen oder interessanten Veranstaltungen, die umgesetzt werden. Außerdem erfahren die Leser, wie die Hochschule mit Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik die Bildungs- und Wirtschaftsregion voranbringt.Das OTHmag erscheint ab jetzt zweimal im Jahr. Interessierte können sich die digitale Ausgabe unter www.oth-aw.de/othmag herunterladen oder über othmag@oth-aw.de in den Verteiler eintragen: Eine kurze Nachricht mit Namen und der E-Mail-Adresse, an die das Magazin versandt werden soll, genügen.