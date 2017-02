"Sigrid Jasinsky war die Frau der ersten Stunde unserer Schule", sagte Domogalla bei der Verabschiedungsfeier in den ISE-Räumen am Kaiser-Ludwig-Ring 9. Sie habe mit ihrer reichen Erfahrung, mit Engagement und Herz die Schule aufgebaut und den guten Ruf begründet.Jasinsky kam im Januar 2010 zu ISE. Diese gemeinnützige Bildungseinrichtung hatte sich entschlossen, mit einer Tochtergesellschaft auch die Ausbildung Altenpflege und Altenpflegehilfe anzubieten. Die Ausbildung, die von Anfang an an dieser Berufsfachschule geleistet wurde, führte schnell auch zur staatlichen Anerkennung. Jasinsky ist gelernte Krankenschwester und war als Lehrerin und spätere Leiterin der Schule für Krankenpflege am Klinikum St. Marien über 22 Jahre lang tätig. Seit Aufnahme des Schulbetriebes im Herbst 2010 liefen sechs Kurse mit dreijähriger Dauer "Altenpfleger" und sieben einjährige Seminare "Pflegefachhelfer". Aktuell werden nach Angaben von Geschäftsführer Domogalla vier Klassen gleichzeitig beschult. Ilona Lang, die Ende 2010 an die Berufsfachschule kam, würdigte Jasinskys Ehrgeiz und Beharrlichkeit sowie Toleranz und Verständnis gegenüber Schülern und Lehrern. "Ihr offenes Ohr und ihre humorvolle Art hat die Arbeit manchmal leichter gemacht", stellte Lang dankbar fest. "Unser damaliger Mut, etwas Neues zu machen und eine Berufsfachschule zu eröffnen, wurde belohnt", stellte ISE-Geschäftsführerin Eva Weber fest. Die Schule sei nach sieben Jahren in Amberg etabliert. Weber hob in ihrer Rede auch die gute Personalführung von Sigrid Jasinsky hervor. Weber war zuversichtlich, dass die Schule auch unter neuer Leitung weiter einen guten Weg gehen werde.