Amberg/Theuern. Deutschlands namhafte Querdenker, Entscheider und Unternehmer beleuchten das Megathema Digitalisierung: provozierend, hinterfragend, fordernd, philosophisch - und humorvoll. Unter dem Motto "Regelbrecher 4.0" steht der Wirtschaftskongress Oberpfalz am 4. Mai im ACC Amberg.

Bei einer Pressekonferenz am Mittwoch im Kultur-Schloss Theuern bezeichnete Initiatorin und Veranstalterin Elke Renner den Kongress als innovative, interdisziplinäre Plattform, an der Unternehmen, Verbände und Kommunen "andocken" könnten. Rund 300 Teilnehmer werden dazu erwartet. Das "Handelsblatt" kürte jüngst einen der Top-Referenten des Wirtschaftskongresses, Professor Ulrich Weinberg, zu den wichtigsten "100 Innovatoren Deutschlands". Weinberg leitet die School of Design Thinking, Partner-Institut der Stanford University Silicon Valley. Verleger Florian Langenscheidt gilt nicht nur als "unternehmerischer Tausendsassa" (Renner), sondern auch als Philosoph und Glücksforscher: Er spricht über "Glück und Innovation".Seit 1989 beschäftigt sich Johann Hofmann bei der Maschinenfabrik Reinhausen mit der Digitalisierung der Fertigung. Der mehrfach ausgezeichnete Experte konzipierte für den Wirtschaftskongress einen neuen Vortrag: "Industrie 4.0 - wo bleibt der Mensch?" Mit Philipp Ramin vom Innovationszentrum in Sinzing widmet sich ein Oberpfälzer, der inzwischen weltweit gefragt ist, der Digitalisierung. Der Amberger Christian Hubmann (Zeigewas Innovationsagentur) spricht über "Virtual Reality". Mit dem Hubschrauber will Trigema-Chef Wolfgang Grupp einfliegen, bevor er sich des Themas "Made in Germany" annimmt: "Produzieren am Standort Deutschland 4.0".Auch traditionelle Handelsfirmen wie das Volvo-Zentrum Amberg engagieren sich. "Volvo bricht die Regeln bei Sicherheit und Ausstattung der Autos", sagt Geschäftsführer Michael Donhauser. Als weitere Sponsoren sind etwa der IT-Lösungsanbieter EDVBV aus Nabburg ("Wege in die Cloud") oder die Weidener Firma TCLG (hochauflösende LED-Technik im Tageslichtbereich) von der Partie.