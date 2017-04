Die Tulpen aus Amsterdam gibt es künftig mit einem Gruß aus Amberg. In den nächsten sieben Jahren übernimmt ein Truck die Blumentransporte aus Holland, der für die Stadt Amberg wirbt. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille.

Wie bei "Wetten dass ..?"

Die Region stärken

Mega-Wochenende Wenn am 23. April der Show-Truck am Marktplatz präsentiert wird, lockt Amberg mit verkaufsoffenem Sonntag, Krüglmarkt, Entenrennen und Bierfest wahrscheinlich wieder Tausende in die Innenstadt. Neu hinzu kommt heuer ein "Italienischer Markt" mit zwölf Ständen von Fieranten aus Italien, der sich von Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. April, die Schiffgasse bis zum Zeughaus entlangzieht. (upl)

Der Schriftzug Amberg prangt auf der rechten Seite des 16 Meter langen Fahrzeugs. Auf der linken Außenwand des Aufliegers wirbt das Gefährt in dicken Lettern für die Nachbarstadt Weiden. "Da sieht man mal, wie sich die Zeiten ändern. Vor ein paar Jahren wäre eine solche Gemeinschaftsaktion noch undenkbar gewesen", sagte Oberbürgermeister Michael Cerny augenzwinkernd bei der Präsentation des Show-Trucks am Freitag im Rathaus.Der Lastwagen selbst war noch nicht zu sehen, aber eine Grafik, die sein Aussehen zeigt. Denn vorgestellt werden soll das rund 350 000 Euro teure Vehikel (ein nagelneuer DAF XF mit 680 PS) erst am 23. April, dem verkaufsoffenen Sonntag, an dem Entenrennen, Krüglmarkt und Bierfest wohl wieder Tausende in die Innenstadt locken. Der halbe Marktplatz ist für den Truck und seine Präsentation reserviert. Diese relativ große Bühne wird auch notwendig sein, denn mit dem Event geht ein Städtewettkampf zwischen Amberg und Weiden nach dem Muster von "Wetten dass ..?" einher. Sieben Unternehmen aus der Stadt schicken ihre Azubis gegen die Auszubildenden von branchengleichen Firmen aus Weiden ins Rennen. "Das wird richtig spannend. Die Leute haben sich wirklich kreative Wetten ausgedacht", schwärmte Rüdiger Fieber, bei dem die Fäden für die Aktion zusammenlaufen.Aus Amberg gehen die Firmen Deprag, Danhauser-Baustoffe, Clever Fit, Preh-Ima, Holzner Haus, der Malerbetrieb Schiller und Raumausstattung Paulus an den Start. Außerdem treten die Oberpfalz-Medien, die Gewerbebau, die Ostbayerische Technische Hochschule und das Technische Hilfswerk als Unterstützer auf. Die Unternehmen finanzieren den Show-Truck mit, der dann mit der aktuellen Lackierung für eine Spedition aus dem oberfränkischen Eggolsheim sechs Jahre lang kreuz und quer durch Deutschland fährt."Das Fahrzeug wird schwerpunktmäßig in Bayern im Einsatz sein", erklärte Fieber. "Zur Blumensaison fährt es aber auch bis nach Holland." Die Gestaltung übernimmt die Firma "Werbung und Design Fieber". Per Airbrush-Verfahren entstehen auf der Seite des Trucks, die für Amberg reserviert ist, Abbildungen von der Stadtbrille, vom Rathaus und dem Kongresszentrum "im Salvador-Dali-Look", wie Fieber erklärte. Deutschlandweit seien nur etwa fünf Betriebe in der Lage, so aufwendige Grafiken auf so großen Fahrzeuge anzubringen. Oberbürgermeister Cerny erhofft sich von der Aktion einen Werbeeffekt "über Bayern hinaus" und auch ein neues Zusammengehörigkeitsgefühl in der Region. In den nächsten Wochen soll in der Nachbarstadt das Weidener Motiv enthüllt werden. (Angemerkt)