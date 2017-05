2014 wurde aus dem im Industriegebiet Nord ansässigen Automationsspezialisten IMA die PIA Automation - durch den Zukauf seitens der im unterfränkischen Bad Neustadt/Saale ansässigen Preh-Gruppe. Drei Jahre später gibt es Zuwachs. Hinzu kommt jetzt der in der Steiermark ansässige österreichische Mittelständler M & R, gab Preh am Dienstag bekannt.

Der Geschäftsführer des hiesigen Standorts mit rund 260 Beschäftigten, Frank Gollwitzer, sieht in dieser strategischen Expansion einen positiven Impuls für den Amberger Betrieb. Neben der technischen Kompetenz sei im Industriegebiet Nord schwerpunktmäßig das Rechnungswesen und die IT angesiedelt, "mit der wir die ganze Gruppe unterstützen". Deshalb geht Gollwitzer davon aus, "dass wir sogar gestärkt werden". So bringe M & R Kunden mit, "die wir bisher nicht bedient haben", und PIA wachse auf einen global agierenden Automationsspezialisten mit über 1000 Beschäftigten an.Um den Zukauf und das so entstandene Unternehmenskonstrukt fortentwickeln zu können, hat die Preh-Gruppe diesen Bereich in die PIA Automation Holding GmbH als eine "strategische Management-Holding" ausgegliedert. In ihr sollen "künftig alle Automationsaktivitäten der Unternehmensgruppe gebündelt werden". M & R bringt einen Jahresumsatz (2016) von 70 Millionen Euro und 400 Mitarbeiter ein. PIA wächst damit auf 1100 Beschäftigte mit einem jährlichen Umsatzvolumen von rund 220 Millionen Euro an. Unter anderem vor dem Hintergrund des "Trendthemas Industrie 4.0" sieht PIA nachhaltige Wachstumschancen.