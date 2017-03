Renault- und Dacia-Fahrer werden auch nach dem Insolvenz-Aus von Go-on-Automobile auf eine Markenvertretung in der Region setzen können. Als Nachfolgeunternehmen geht - offiziell am Montag, 3. April - die Firma "Autos mal anders GmbH (AMA)" an den Start. Zunächst an der Rosenberger Straße 110 in Sulzbach-Rosenberg, direkt neben der Baywa auf dem Gelände der früheren Go-on-Niederlassung. Getragen wird die Gesellschaft von Investoren, wie der künftige Geschäftsführer Klaus Koller als deren Angestellter wissen ließ.

Unterdessen hat am Go-on-Sitz an der Nürnberger Straße in Amberg der Ausverkauf begonnen. "Alles geht weg, von der Fußmatte über die Politur bis hin zu Mobilar und Werkzeugen, auch noch etwa 15 Autos", sagte Koller dazu. Die Schnäppchenphase dauert bis Samstag, 25. März, etwa gegen 16 Uhr. Danach muss das Gebäude geräumt und besenrein hergerichtet werden - für den Übergabetermin am 3. April. Erworben hat die Immobilie innerhalb des Go-on-Insolvenzverfahrens die benachbarte VMR Autohandel GmbH. Just an diesem Tag nimmt auch die neue AMA ihren Betrieb in Sulzbach-Rosenberg auf, die zwischen VMR und Ex-Go-on auf der etwa 1000 Quadratmeter großen Freifläche an der Nürnberger Straße in Amberg vertreten sein wird.Geplant ist laut Klaus Koller ohnehin ein neues Autohaus in Amberg, das parallel zur künftigen Filiale in Sulzbach-Rosenberg laufen soll: "Wir suchen dafür noch eine passende Fläche. Investoren sind vorhanden", versicherte er. Neben Renault und Dacia sollen künftig auch alle anderen Marken vertrieben werden, eine Werkstatt und ein Abschleppunternehmen soll es ebenfalls geben. Bis dahin laufe der Servicebetrieb über die neue Firma AMA: "Die Kunden geben ihre Autos bei uns ab. Und wir kümmern uns drum."