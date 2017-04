Der Apparat sieht zwar etwas sperrig aus, doch er bewegt sich so grazil, wie eine brasilianische Tänzerin. Samba heißt die Maschine, die die Firma Baumann aus Amberg entwickelt hat und jetzt in Paris als Weltneuheit präsentiert wurde.

Für den Flugzeugbau

Weltweit führend

Baumann und Cevotec Die Baumann GmbH aus Amberg wurde 1984 von Dr. Georg Baumann als Ingenieurbüro gegründet und war in den ersten Jahren regionaler Dienstleister für Konstruktionsarbeiten und Sondermaschinen. Heute beschäftigt das Unternehmen über 500 Mitarbeiter.



Mit ihrer über 30-jährigen Erfahrung sind die Automationsexperten stets auf der Suche nach neuen Trends und Entwicklungen in der Industriefertigung. Die Roboterzellen und Fertigungsanlagen der Baumann GmbH sind in 22 Ländern im Einsatz. Die Firmenzentrale steht in Amberg. Servicecenter gibt es in Europa, Asien und Mittelamerika. Cevotec wurde Anfang 2015 in München gegründet. Das Start-up-Unternehmen entwickelte mit Fiber-Patch-Placement die erste Produktionstechnologie für Carbonbauteile (CFK). Cevotec ist innovativ tätig in den Bereichen Fertigungsanlagen sowie Software zur Erstellung von Bauteilen. Zum Produktportfolio gehören Dienstleistungen für die Entwicklung von Prototypen und Serienbauteilen aus Carbon. Cevotec ist eine Ausgründung des Lehrstuhls Carbon Composites der Technischen Universität München und wird durch die Europäische Raumfahrtagentur ESA unterstützt. (upl)

Die "JEC World" in der französischen Hauptstadt gilt als Leitmesse für Technik zur industrielle Verarbeitung von Verbundwerkstoffen. 39 000 Besucher aus 100 Ländern haben sich in den vergangenen Tagen bei 1300 Ausstellern über den aktuellsten Stand von Wissenschaft und Technik informiert.Die Amberger Firma und das Start-up-Unternehmen Cevotec aus München präsentierten dabei auf einem gemeinsamen Ausstellungsstand die nach eigenen Angaben "erste voll automatisierte Fiber-Patch-Placement-Anlage der Welt" mit dem Namen Samba. Mit dieser Innovation werden Carbonteile für den Flugzeugbau oder der Medizintechnik in kleinen Stückzahlen, aber auch Massenprodukte wie Fahrradhelme, Surfbretter qualitativ hochwertig und mit vergleichbar niedrigeren Kosten als mit konventionellen Verarbeitungsmethoden hergestellt.Das Produktionssystem Samba besteht aus einer Roboterzelle der Baumann GmbH, in die zwei Roboter und eine von Cevotec entwickelte Software integriert sind. "Mit der Fertigungsanlage ist es möglich, auf dreidimensionalen Formen effizient und kostenreduzierend Fasern oder Laminate aus Carbon, sogenannte Patches, anzubringen", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens. Und weiter: "Die Maschinenbauer und Ingenieure der Baumann GmbH und Cevotec stehen damit weltweit an der Spitze der technischen Entwicklung" in diesem Bereich."Die Maschinenbau-Branche in Deutschland ist nicht zuletzt deshalb führend, weil ihre Ingenieure und Mitarbeiter immer wieder durch Innovationen weltweit Maßstäbe setzen", wird Geschäftsführer Karl Ebnet von der Baumann GmbH zitiert.