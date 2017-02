Bei "Jugend forscht" in der Oberpfalz der Beste

Die Jury lobte in ihrer Laudatio die komplexe Umsetzung der Thematik sowie Julians "hervorragende Programmierkenntnisse". Am innovativen Wettstreit, der in den Neumarkter Jura-Hallen ausgetragen wurde, nahmen 162 Jugendliche mit 87 Projekten aus sieben Fachgebieten teil. Julian darf nun mit seinem Projektbetreuer Michael Haberberger im April zum Landesentscheid nach Vilsbiburg.