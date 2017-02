Wer keinen Plan hat, welchen Beruf er erlernen will, kommt ins Berufsinformationszentrum (BIZ). Für alle Fragen zu den Themen Ausbildung und Studium, Berufsbilder und Anforderungen ist das BIZ genau die richtige Adresse. Aber: Dort landen manche Jugendliche schnell auf dem Boden der Realität.

"Ja, die Schüler wissen vor allem eins: dass sie mal gutes Geld verdienen wollen. Das war schon immer so und das zieht sich durch wie ein roter Faden", sagt sagt Engelbert Tischler, der Leiter des BIZ in Amberg, das zur Arbeitsagentur Schwandorf gehört. Nur: Ob der "Traumberuf" dann auch zu ihren Fähigkeiten passt und finanziell das bringt, was sie sich wünschen, zeigt sich erst nach dem Besuch im BIZ.Einen Trend hat der BIZ-Leiter ausgemacht: "Interessant sind jetzt wieder Berufe im Bereich Polizei, Zoll, Bundespolizei oder etwa im Jutizvollzugsdienst. Man erkennt, dass der Öffentliche Dienst oder eine Verbeamtung stärker im Fokus stehen. Die Jugendlichen stufen Verdienst und einen sicheren Job gleichermaßen wichtig ein."Die Situation bei freien Lehrstellen im Bereich der Agentur für Arbeit Schwandorf (Amberg und Cham gehören dazu) sei laut Tischler für den Ausbildungsbeginn im Sommer/Herbst 2017 sehr gut. "Am gefragtesten sind immer noch Jobs im Büro und im technischen Bereich, zum Beispiel Mechatroniker. Und viele wollen in die Metall-/Elektroindustrie", sagt Tischler."Es gibt hier bei uns in der Region gerade in diesen Bereichen viele Stellen!" Und dies sei auch für 2018 zu erwarten.Im BIZ können sich Schüler aller Schularten - von der Mittelschule bis zum Gymnasium - rund um Arbeitsmarkt, Berufs- und Studienwahl, Stellensuche sowie Weiterbildung informieren und nach passenden Arbeits- und Ausbildungsplätzen oder Studienmöglichkeiten suchen. "Stoßzeiten" sind laut Tischler immer von Oktober bis Ostern. Die Berufsberater der Agentur für Arbeit besuchen vorab die Schulen, informieren und bereiten die angehenden Azubis auf den Besuch vor Ort vor."Die Schüler sind dann etwa zwei Stunden bei uns. Nach einer Einführung machen sie Tests an den Bildschirmen und ermitteln somit die für sie geeigneten Berufe", verweist Tischler auf die vormittags meist ausgebuchten Plätze. Dabei sollte man zuerst seine Fähigkeiten und Neigungen ermitteln sowie sich überlegen, welche Art von Arbeit in Frage kommt. Füttert man den Computer mit diesen Infos, erscheint sofort eine Liste mit Berufen, welche die geforderten Kennzeichen besitzen.Per Mausklick lassen sich anschließend Ausbildungsdauer, Verdienstmöglichkeiten, Arbeitszeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und vieles mehr ermitteln. "Da kommt dann schon mal was ganz anderes raus, als das, was sich die Schüler erhofft hatten", berichtet Tischler."Unabhängig vom Besuch mit der Schulklasse können Jugendliche unser Angebot solange und so oft nutzen wie sie möchten. Wer am Nachmittag kommen möchte, sollte sich vorab melden", betont Tischler. Bei Fragen zum Vielfältigen Informationsangebot stehen den Schülern stets fachkundige Ansprechpartner zur Verfügung.Das Amberger BIZ ist in vier Themeninseln gegliedert:Arbeit/BerufStudium/AusbildungAuslandBewerbungGerade beim letzten Punkt helfen die Mitarbeiter den Schülern aktiv vor Ort. Lebenslauf, Anschreiben, Format: "Da schauen wir natürlich - zusätzlich zum Lehrer - auf Wunsch nochmal drüber und helfen bei Fragen und Problemen", sagt Engelbert Tischler.Zusätzlich zum Informationsangebot findet in den Gruppenräumen des BIZ eine Vielzahl von Veranstaltungen statt. Zu den Themen Beruf, Berufswahl, Bewerbung, Arbeiten oder Studium im Ausland und Existenzgründung bietet das BIZ verschiedene Vorträge, Workshops, Diskussionsrunden oder Jobbörsen an. Diese Veranstaltungen organisiert das Amberger BIZ zusammen mit seinem Pendant aus Weiden sowie - wenn es ums Studium geht - oftmals auch in Zusammenarbeit mit der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden an.Doch was nützt die graue Theorie am Computer, wenn es in der Praxis letztendlich ganz anders läuft? "Praktika machen, sich den Job anschauen, reinschnuppern und Erfahrungen sammeln. Das ist immens wichtig", betont BIZ-Leiter Tischler. Er rät Schülern dringend, verschiedene Praktika absolvieren. "Denn nur dann erfahren sie wirklich, ob der Beruf auch der Traumjob ist. Und manchen Schülern muss ich auch schon hier vor Ort sagen, dass sie sich wohl besser für etwas anderes entscheiden, wenn die persönlichen Vorstellungen und Ergebnisse der Tests am PC komplett unterschiedlich sind."

Auch immer mehr Flüchtlinge besuchen das BIZ in Amberg. "Sie kommen mit ihrer Kurs-Klasse, zum Beispiel von Kolping, und sind sehr interessiert. Fast alle sind sehr bemüht, lernen fleißig Deutsch und engagieren sich, um einen Ausbildungsplatz bekommen", berichtet BIZ-Leiter Engelbert Tischler. "Viele der jungen Männer und Frauen klicken sich durch das deutsche Infoprogramm an den PC-Plätzen,obwohl wir es auch in Englisch und Arabisch anbieten." Das Engagement spiegle sich auch in der Tatsache wider, dass viele der Flüchtlinge bereits Praktika-Erfahrungen gesammelt haben. "Da sind Jugendliche und auch Erwachsene dann bei uns, die nochmal eine Ausbildung machen wollen, obwohl sie bereits in ihrer Heimat eine Lehre absolviert haben. Vielen geht es da um die Ausbildung an sich, dass sie was lernen - und nicht ums Geld." (aha)