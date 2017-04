"ISE bietet die beste Gewähr für eine solide Ausbildung". Dies attestierte Franz Elsner am letzten Tag seines Berufslebens als Leiter der Arbeitsagentur der gemeinnützigen Bildungseinrichtung. 14 Männer drückten 18 Monate beziehungsweise zwei Jahre erfolgreich die Schulbank, um Fach-Lagerist oder Fachkraft für Lagerlogistik zu werden.

"Die Teilnehmer haben sich für eine zukunftsträchtige Ausbildung entschieden. Sie werden eine neue berufliche Chance bekommen", betonte Peter Blendowski, Leiter von ISE. Nach seinen Worten haben die meisten Absolventen bereits Zusagen.Johann Schmalzl von der Industrie- und Handelskammer stellte erfreut fest, dass "überwiegend hervorragende Ergebnisse" bei der IHK-zertifizierten Abschlussprüfung erzielt worden seien - sieben mit den Noten sehr gut und gut. Schmalzl bestätigte, dass bei diesen neu erlernten Berufen die Nachfrage steige. Elsner wollte es sich an seinem letzten Arbeitstag nach eigenen Worten nicht nehmen lassen, bei der Zeugnisvergabe dabei zu sein. Teamleiterin Manuela Luber und Kursbetreuer Matthias Wiesnet von der Bundesagentur für Arbeit zollten den 14 Männern ihren Respekt und verwiesen auf den derzeit großen Fachkräftebedarf. In zwei Praktikumsabschnitten von insgesamt fünfeinhalb Monaten hatten die Teilnehmer die theoretischen Kenntnisse in der Praxis vertieft.