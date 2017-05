Spannendes, Informatives und kernig Überraschendes (wie die Unternehmer-Legende Wolfgang Grupp) bekamen die Gäste zum digitalen Wandel zu hören: Der erste Wirtschaftskongress Oberpfalz - initiiert von Elke Renner - gab am Donnerstag im ACC den führenden Köpfen der Region über zehn Stunden hinweg ein umfassendes "Update".

Wirklichkeit und Fiktion

Der Mensch ist eigentlich gespalten: Wir verbittern lieber, als dass wir uns ändern. Dr. Florian Langenscheidt Verleger und Glücksforscher

"Die digitale Revolution ist wichtiger als die französische und industrielle Revolution zusammen genommen", meint etwa der Verleger und Glücksforscher Dr. Florian Langenscheidt. Der Referent hat unter der Digitalisierung beruflich selber arg "gelitten": Durch die modernen Navi-System rutschte seine Verlagsgruppe bei der Kartographie - einst weltweit auf dem zweiten Platz - "innerhalb von fünf Jahren auf Null". "Auch den Brockhaus braucht kein Mensch der Welt mehr, nicht einmal mehr für 20 statt früher 2500 Euro."Seine zehn Gedanken zum Gelingen von Innovation ließen aufhorchen: Den kreativen Mitarbeitern zehn Prozent "Luft" in der Tagesarbeit geben; "erfinden und spinnen" ("die Landung auf dem Mond brachte nichts, außer 200 000 Patenten auf dem Weg dorthin"); den jungen Leuten Raum für Kreativität geben; neugierig sein; Entscheidungen treffen ("just do it"); als Familienunternehmen die Schnelligkeit ausspielen; Risikokapital in neue Technologien investieren; Befindlichkeiten gegenüber (technischen) Erfindungen relativieren; "der Mensch kann nur aus Fehlern lernen, nicht aus Erfolgen"; Bereitschaft zur Veränderung.Langenscheidt sieht "fehlenden Mut in Deutschland allgegenwärtig". Die Digitalisierung bedeute - wie bei jeder großen Entwicklung - gleichzeitig Segen und Fluch: "Jeder Teufel ist ein gefallener Engel." Seine Empfehlungen für den Wandel: Immer das Heft in der Hand behalten; allein die Dosis macht das Gift; "wir sind selbst für unser Glück verantwortlich"; hart zu Risiken sein und der Ausbildung einen hohen Stellenwert einräumen; "besser künstliche Intelligenz als natürliche Dummheit"; Vorbild sein und digitalfreie Zonen schaffen; eine digitale "Etikette" entwickeln. "Wer die digitalen Chancen nicht wahrnimmt, wird von der Bildfläche verschwinden", warnte Langenscheidt. Er rief auch dazu auf, persönlich "das Glück der kleinen Momente" zu suchen."Industrie 4.0 - wo bleibt der Mensch?", fragte der Oberpfälzer "Digitalisierungs-Papst" Johann Hofmann. Er begann schon vor 24 Jahren, die Arbeitsprozesse in der Maschinenfabrik Reinhausen zu digitalisieren. Hofmann prognostizierte einen "digitalen Zwilling für jeden und jedes". Schon heute jubeln in Japan "echte Menschen" einer digitalen Sängerin auf der Bühne zu. Blick in die nahe Zukunft: 3 D-Kino wird zur Hologramm-Arena; Daten-Brillen erlauben ein komplettes Eintauchen in die virtuelle Welt; mit einer Vermischung von Wirklichkeit und Fiktion kann selbst mit abwesenden Menschen kommuniziert werden.Bei der Maschinenfabrik Reinhausen ermöglichen Assistenzsysteme nicht nur die Kommunikation aller Maschinen, "sondern machen die menschliche Arbeit wertvoller" (value factoring) - "mit abteilungsübergreifender Betroffenheit". Mit ihrer Kompetenz "beobachten, verantworten, verstehen, bewerten und entscheiden" die Mitarbeiter. Wenn Deutschland die "Veränderungs-Resistenz" überwinde, erwartet Hofmann ein "zweites Wirtschaftswunder". Jedenfalls sei Informatiker aktuell die beste Berufswahl ...