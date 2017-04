"Öko-Routine - Damit wir tun, was wir für richtig halten" heißt das neueste Buchprojekt von Sozial- und Umweltwissenschaftler Dr. Michael Kopatz. In seinem gleichnamigen Vortrag stellte er am Mittwoch im Landratsamt seine Thesen vor.

Zur Person Michael Kopatz ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter der Forschungsgruppe Energie-, Verkehrs- und Klimapolitik am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH. Er ist Lehrbeauftragter für nachhaltigen Wohlstand an der Leuphana Universität Lüneburg sowie Autor von mehreren Büchern. In seinen Veröffentlichungen und Studien hat er sich mit den Auswirkungen der Energiewende auf Armutshaushalte, der Transformation der Arbeitswelt und der Nachhaltigkeit als Leitbild der Verwaltung befasst. (sle)

Amberg . (sle) "Im Schnitt verbraucht jeder Bundesbürger zehn Tonnen Kohlendioxid im Jahr. Das Ziel sind jedoch 1,5 Tonnen, wovon wir leider noch weit entfernt sind", sagte Michael Kopatz. Zwar sei das CO2-Niveau in den vergangenen Jahren gleichgeblieben, aber der Verbrauch von Ressourcen sei nicht verringert worden. Eigentlich möchte jeder umweltbewusst leben, aber dann locke die Fernreise mit dem Flugzeug. Jeder spreche davon, sich für den Klimaschutz einzusetzen, aber fast keiner fange damit an. Viele wünschten sich eine artgerechte Tierhaltung, aber wenige achteten darauf, Fleisch oder Eier zu kaufen, die tatsächlich diesen Standards entsprechen.Kopatz' Idee ist es, Öko zur Routine zu machen und die Macht der Gewohnheit zu nutzen. Diese lasse sich einfacher verändern als Menschen. Daher fordert er, dass Politik und Wirtschaft umweltfreundliche Richtlinien und Standards entwickeln, die jeder im Alltag umsetzen kann. Dafür nannte er Beispiele aus der Vergangenheit: Früher verbrauchten Elektrogeräte 30 bis 50 Watt Strom, auch wenn sie ungenutzt in der Steckdose waren. Inzwischen liege der vorgeschriebene Stand-by-Verbrauch bei einem halben Watt. Gleiches gelte für die Einführung der Sparlampen oder die Förderung von Energieeffizienzhäusern. Seinen Vortrag schloss er damit, dass er deutlich machte, dass zwar jeder wisse, was zu tun sei, um die Welt für nachfolgende Generationen lebenswert zu hinterlassen. Vieles sei aber noch nicht umgesetzt worden. Kopatz wünschte sich daher ein aktives Mitmachen. Als jüngstes Beispiel nannte er die Energiewende, die ihren Anfang in der Anti-Atomkraft-Bewegung hatte und im Gesetz für Erneuerbare Energien mündete.Durch engagierte und aktive Bürger hätten Gesetz und Bewegung überhaupt erst entstehen können.