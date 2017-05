Siemens nennt das Vorhaben "Effizienzverbesserung". Für den Standort Amberg bedeutet das wohl den Wegfall von rund 400 Arbeitsplätzen. Am Vormittag sind die Mitarbeiter im Gerätewerk, im Elektronikwerk und im Lieferzentrum über Details informiert worden.

Betroffen sind alle drei wesentlichen Niederlassungen in der Stadt: das Lieferzentrum, das Elektronik- und das Gerätewerk. Ein Teil der Stellen soll ins Ausland verlagert werden, ein Teil über Dienstleister neu eingekauft werden. In der Belegschaft stoßen die Pläne auf völliges Unverständnis. Gerade der Standort Amberg sei hochprofitabel, erklärten Mitarbeiter in ersten Reaktionen. Ähnliche Auslagerungen in der Vergangenheit hätten sich jeweils als Minusgeschäfte erwiesen.Laut Siemens-Sprecher Michael Friedrich ist im Raum Amberg auch ein "komplett neues Logistikzentrum" geplant. Es soll durch einen externen Dienstleister betrieben werden und in den nächsten Jahren in Betrieb gehen. In diesem Lieferzentrum sollen die bestehenden Lager in Nürnberg, Fürth und Amberg zusammengefasst werden."Die Zusammenlegung unserer Lager für Digital Factory ist eine wichtige Verbesserung für unsere Kunden", wird der Chef der Division, Jan Mrosik in einer Pressemitteilung zitiert. "Unsere Reaktionszeiten werden kürzer, wir können individuelle Wünsche gezielter bedienen und sparen uns aufwändigen Warenverkehr zwischen den heute bestehenden Standorten."Wie sich diese Pläne auf die Arbeitsplätze in Amberg auswirken ist unklar. In der Pressemitteilung ist von Kapazitätsanpassungen am Standort Fürth die Rede. Das Geschäft im dortigen Werk sei unter anderem auf Grund einer dauerhaften Investitionszurückhaltung der Kunden seit Jahren rückläufig. In Summe sollen durch alle Maßnahmen bei Digital Factory in Deutschland etwa 600 Arbeitsplätze wegfallen, weitere rund 250 übertragen werden.Wir berichten weiter, wenn es konkrete Einschätzungen dazu von Arbeitnehmerseite gibt.