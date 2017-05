"Wer von Ihnen hat schon vom Familien-Pakt Bayern gehört oder ist sogar Mitglied?" Als sich nach der Frage von Referentin Antonia Rupprecht im ACC lediglich fünf Teilnehmer melden, war klar: Diese Veranstaltung füllt Wissenslücken.

Rolle der Chefs Obwohl es bei der AOK wesentlich mehr weibliche als männliche Anwärter gibt, versuche das Unternehmen dennoch, ein ausgewogenes Verhältnis zu wahren. Dabei kam unter den Teilnehmern der IHK-Veranstaltung zur Sprache, dass sich auf Führungspositionen nur wenige Frauen bewerben würden, selbst in Bereichen, in denen sie eindeutig dominieren - zum Beispiel im Klinikum St. Marien.



Inzwischen geht es aber nicht nur um flexible Zeit-Modelle für Eltern, sondern auch um das Thema häusliche Pflege. Angestellte reden offen über Schwangerschaft oder Kinderbetreuung, aber im Hinblick auf pflegebedürftige Angehörige gäbe es Hemmschwellen.



Wie wichtig gerade da die Kommunikation zwischen Arbeitgeber und -nehmer geworden sei, war keine Frage, allerdings stellten sich diese Experten diese: "Wie gehen denn die Chefs mit dem Thema um?" Die Antwort lautete: "Die guten Führungskräfte kapieren die Notwendigkeit. Bei den anderen hilft es nichts, anzuschieben." (kge)

Amberg. (kge) Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Regensburg, vertreten durch den Amberger Geschäftsstellenleiter Johann Schmalzl, hatte gemeinsam mit Tobias Berz vom Bündnis für Familien zu einer Arbeitssitzung eingeladen, um den 2014 aus der Taufe gehobenen Familien-Pakt in Erinnerung zu rufen.Die Oberpfalz liege zwar momentan eher im grünen, beziehungsweise laut Diagramm im hellblauen, Bereich mit fünf Prozent Fachkräftemangel, aber die Tendenz sei steigend. Daher habe es sich das Unternehmensnetzwerk Erfolgsfaktor Familie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend zur Aufgabe gemacht, Firmen, Agenturen oder generell Personal-Chefs Möglichkeiten zu zeigen, wie man in Zukunft attraktive Arbeitsbedingungen schafft: "Wir sind Lotse, Erstberater, geben Ideen weiter wie zum Beispiel Ferienbetreuung."Edith Achatzi von der Sparkasse berichtetet von ihren Erfahrungen bei der Zusammenarbeit mit der Hertie-Stiftung. Seit 2012/13 hat die Bank deren Zertifizierung. Das Prozedere: anonyme Umfragebögen für Mitarbeiter und persönliche Gespräche. "Unser Zielkatalog hat sich aus dem Haus heraus an den Realitäten orientiert. Mitarbeiter, die diesen mitgestaltet haben, wurden zu Multiplikatoren." Nun liege der Fokus auf Home-Office und Job-Sharing.Diesen Modellen schloss sich Christa Siegler von der AOK Amberg an. Seit 2010 ist die Krankenkasse Partner der Hertie-Stiftung, trägt das Siegel "Audit Beruf und Familie" und bekam den ersten Preis in der Kategorie Familienfreundliches Unternehmen. Momentan gibt es im Unternehmen 60 Prozent Frauen, von denen aktuell rund ein Drittel Führungspositionen einnimmt.